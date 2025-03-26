قوات الدعم السريع تنسحب من الخرطوم والجيش السوداني يستعيد السيطرة على العاصمة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن قوات الدعم السريع نفذت عمليات انسحاب كبيرة ومستمرة من مناطق العاصمة الخرطوم عبر جسر جبل أولياء.

انسحابات كبيرة للدعم السريع من العاصمة السودانية والجيش يستعيد مطار الخرطوم

ومن جانبه قال الجيش السوداني إن القوات المسلحة استلمت معسكر طيبة بمحلية جبل أولياء، تم تجهيز 3 فرق توجهت نحو جبل أولياء من أجل إعلان كامل ولاية الخرطوم خالية من الدعم السريع.

وأظهرت مشاهد مصورة، انسحاب مئات العناصر عبر جسر جبل أولياء.

وافادت وسائل إعلام سودانية، بأن الجيش السودان أعلن اليوم الأربعاء، استعادة وتأمين مطار الخرطوم الدولي الذي احتلته قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل من العام 2023.

أغلق الجيش السوداني طريق الخرطوم

وبحسب موقع «تاق برس»، أغلق الجيش السوداني طريق الخرطوم جبل أولياء منذ صباح اليوم، أمام قوات الدعم السريع التي بدأت في الانسحاب عبر هذا الطريق، كما سيطر على مقرات الدفاع الجوي والخدمة الوطنية بالخرطوم.

وأشار إلى أن الجيش السوداني بدأ التقدم نحو مطار الخرطوم، وسيطر على جميع الجسور الرابطة العاصمة ببعضها، في أكبر عملية عسكرية لتحرير الخرطوم وقطع خطوط الإمداد أمام قوات الدعم السريع.

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