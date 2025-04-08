وزير الخارجية الهولندي يستدعي السفير الإسرائيلي لـ"توجيه أسئلة له" بشأن غزة

استدعى وزير الخارجية الهولندي، اليوم الثلاثاء، سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي لـ"توجيه أسئلة له" بشأن قطاع غزة.

النظام الصحي في غزة بأكمله يتعرض للهجوم منذ بدء الحرب

قالت وكالة الأونروا، مساء أمس الإثنين، بأن النظام الصحي في قطاع غزة بأكمله يتعرض للهجوم منذ بدء الحرب خاصة الطواقم الطبية.

وأضافت الأونروا: "الأطباء في غزة يروون قصصا لا تنتهي عن مرضى كان بإمكانهم إنقاذهم لو توفرت الإمدادات الطبية.. يجب حماية العاملين الصحيين والمرافق الصحية بموجب القانون الدولي الإنساني".

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكدت تقارير إعلامية الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، إلى 37 شهيدا، منهم 22 شخصا في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر الاثنين: إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 18 مارس الماضي ارتفع إلى 1391 شهيدا و3434 مصابا.

وأضافت الصحة الفلسطينية في بيانها: عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 50 ألفا و752 شهيدا و115 ألفا و475 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

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