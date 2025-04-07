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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم لـ 37 شهيدًا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أكدت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا  الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، إلى 37 شهيدا، منهم  22  شخصا في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة خلال ال٢٤ ساعة الماضية 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم: إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 18 مارس الماضي ارتفع  إلى 1391 شهيدا و3434 مصابا.
 

وأضافت الصحة الفلسطينية في بيانها: عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 50 ألفا و752 شهيدا و115 ألفا و475 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

 

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، ذكرت تقارير إعلامية، أن حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم بلغت 20 شهيدا، موضحة أن  13 من هؤلاء الشهداء سقطوا في وسط القطاع وجنوبه.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف شنته طائرة مسيرة إسرائيلية على منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس بقطاع غزة.

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العدوان الاسرائيلي علي غزة غزة قطاع غزة

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