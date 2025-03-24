محافظ دمياط يزور الأكاديمية الحديثة للتربية الخاصة (صور)

استكمل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، جولته بمنطقة شطا صباح اليوم، بزيارة الأكاديمية الحديثة للتربية الخاصة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، حيث تابع سير العمل بها لتقديم خدمات الرعاية لذوى الهمم ودعمهم وتنمية مهاراتهم على مختلف المستويات، وحرص على التواصل مع الأبناء بالأكاديمية، كما حرص أيضًا على التواصل مع القائمين على الأكاديمية للتعرف على الاحتياجات المطلوبة لهم والعمل على تلبيتها، حيث وجه المختصين بالوحدة المحلية على الفور بصيانة أرضيات الأكاديمية وإزالة اى تعديات ومخالفات بمحيط المبنى.

وعلى صعيد آخر، تفقد " المحافظ " مبنى مديرية التموين والتجارة الداخلية بشطا، للوقوف على آخر المستجدات بمشروع التطوير ورفع كفاءة المبنى والذى يجرى تنفيذه من خلال هيئة الابنية التعليمية، حيث أكد على الدفع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمنى المحدد.

وخلال التفقد، تابع " محافظ دمياط " سير العمل بالمركز التكنولوجي لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين، حيث أجرى حديثًا مع العاملين به، للوصول إلى أفضل الخطط لتنظيم آلية العمل بالمركز بما يحقق تقديم خدمات للمواطنين على أعلى مستوى، حيث أكد على ضرورة الاعلان عن تقديم الخدمات من خلال المركز طوال الشهر وعدم الاقتصار على أيام محددة، لمنع تكدس المواطنين.

محافظ دمياط يقوم بزيارة الأكاديمية الحديثة للتربية الخاصة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي

وخلال مروره بالمنطقة، أعرب " الدكتور أيمن الشهابي" عن استيائه الشديد من وجود تعديات صارخة على الطريق العام به وبطريق دمياط/ بورسعيد، حيث وجه على الفور بإزالة التعديات والمخالفات بالمنطقتين.

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