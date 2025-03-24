الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يزور الأكاديمية الحديثة للتربية الخاصة (صور)

محافظ دمياط
محافظ دمياط

استكمل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، جولته بمنطقة شطا صباح اليوم، بزيارة الأكاديمية الحديثة للتربية الخاصة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، حيث تابع سير العمل بها لتقديم خدمات الرعاية لذوى الهمم ودعمهم وتنمية مهاراتهم على مختلف المستويات، وحرص على التواصل مع الأبناء بالأكاديمية، كما حرص أيضًا على التواصل مع القائمين على الأكاديمية للتعرف على الاحتياجات المطلوبة لهم والعمل على تلبيتها، حيث وجه المختصين بالوحدة المحلية على الفور بصيانة أرضيات الأكاديمية وإزالة اى تعديات ومخالفات بمحيط المبنى.

وعلى صعيد آخر، تفقد " المحافظ " مبنى مديرية التموين والتجارة الداخلية بشطا، للوقوف على آخر المستجدات بمشروع التطوير ورفع كفاءة المبنى والذى يجرى تنفيذه من خلال هيئة الابنية التعليمية،  حيث أكد على الدفع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمنى المحدد.

وخلال التفقد، تابع " محافظ دمياط " سير العمل بالمركز التكنولوجي لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين،  حيث أجرى حديثًا مع العاملين به، للوصول إلى أفضل الخطط لتنظيم آلية العمل بالمركز بما يحقق تقديم خدمات للمواطنين على أعلى مستوى، حيث أكد على ضرورة الاعلان عن تقديم الخدمات من خلال المركز طوال الشهر وعدم الاقتصار على أيام محددة، لمنع تكدس المواطنين.

 

 

محافظ دمياط يقوم بزيارة الأكاديمية الحديثة للتربية الخاصة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي
محافظ دمياط يقوم بزيارة الأكاديمية الحديثة للتربية الخاصة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي

وخلال مروره بالمنطقة، أعرب " الدكتور أيمن الشهابي" عن استيائه الشديد من وجود تعديات صارخة على الطريق العام به وبطريق دمياط/ بورسعيد، حيث وجه على الفور بإزالة التعديات والمخالفات بالمنطقتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأبنية التعليمية الأكاديمية الحديثة التموين والتجارة الداخلية الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط تقديم خدمات الرعاية مديرية التضامن الاجتماعي لمركز التكنولوجي دمياط العمل بالمركز التكنولوجى

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتفقد مشروع تطوير ورصف طريق شطا (صور)

أخبار الاقتصاد اليوم، تأسيس كيان مصري سعودي لخدمة الاستثمارات بين البلدين، الإحصاء: 2.4 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى السعودية خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2024

3 التزامات على الممولين وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

قانون الإجراءات الضريبية، محظورات على موظف المصلحة المنتهية خدمته

قانون الإجراءات الضريبية، 3 محظورات على موظفي المصلحة

قانون الإجراءات الضريبية، المستندات المطلوبة لمن لهم معاملات تجارية ومالية

3 التزامات على المنشآت والمؤسسات وفق قانون الإجراءات الضريبية الموحد

3 التزامات على ملاك العقارات بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

الأكثر قراءة

زيزو يشعل غضب حسام حسن قبل مواجهة سيراليون

الزمالك يشكو مذيع قناة صدى البلد للأعلى للإعلام

وزير التعليم يصدر قرارًا بمنح المدارس إجازة أسبوعًا بمناسبة عيد الفطر

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

الكهرباء تحسم الجدل حول فكرة العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف

زغلول صيام يكتب: عندما يعود حسن هدهد سيعود الفن المصري! وليد ورضوى عندي أهم من كريم عبد العزيز وأحمد حلمي.. ويا عم سعفان ارحمنا أنت وصاحبك

الأهلي يخطط لحسم صفقة زيزو في هذا الموعد

منوعات

المزيد

معاقبة مدينة تركية فرضت رسومًا باهظة على زواج اللاجئين

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

الأحمر بـ 550 جنيها، أسعار النحاس في الأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن السبيل إلى الجنة (فيديو)

متى تبدأ ليلة القدر2025 وماذا نقول فيها؟ اعرف أقوال العلماء

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح "عين التمر"

المزيد
الجريدة الرسمية