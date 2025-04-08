الثلاثاء 08 أبريل 2025
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لمتابعة الانضباط، مدير تعليم القليوبية يتفقد مدارس إدارة بنها التعليمية

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو

تفقد اليوم مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مدارس إدارة بنها التعليمية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، تحت رعاية وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية  لمتابعة الانضباط وسير العملية التعليمة، رافق الجولة تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية.

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مدير تعليم القليوبية  يتفقد مدارس إدارة بنها التعليمية

استهل  محافظ القليوبية الزيارة بمدرسة السلام الخاصة، كان في استقباله الأستاذ سمير جاب الله مدير إدارة المدرسة، كما شارك بحضور طابور الصباح وتحية العلم واستمع للإذاعة المدرسية.

ثم توجه لمدرسة الدكتور مصطفى السيد، وتابع انتظام العملية التعليمية داخل الفصول أثناء سير الحصص. كما تابع سجلات الحضور والانصراف والإشراف العام.

واستمرار للمتابعة قام " مصطفى عبده "  بتفقد مدرسة القدس الشريف  الإعدادية، تابع سجلات الحضور والانصراف والإشراف العام، وأكد على توزيع الطلاب داخل الفصول وفقًا لتعليمات الوزارة، كما تابع أداء المعلمين داخل الفصول.

يعد ذلك توجه " مصطفى عبده " وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لمدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية استقبل سيادته الأستاذ  سمير الشافعي مدير إدارة المدرسة كما تابع أداء المعلمين داخل الفصول  وتفاعل مع عدد من الطلاب  للاطلاع على مستواهم ومدى تجاوبهم مع معلميهم.

اختتم " مصطفى عبده " جولته بزيارة مدرسة الصم وضعاف السمع الابتدائية.الإعدادية ببنها.
وأكد على تلبية كافة احتياجات الطلبة  التعليمية والصحية، لمواصلة مسيرتهم التعليمية بنجاح.

كما أكد بضرورة تحفيز الطلاب للمشاركة الفعالة في كافة الأنشطة التربوية المختلفة لتنمية مهاراتهم  ، ومتابعة حضور الطلاب، الاهتمام بالنظافة العامة وإزالة الرواكد داخل المدارس والمتابعةالجادة لانتظام العملية التعليمية.

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