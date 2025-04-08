محافظ القليوبية: تفعيل مبادرة رفع كفاءة أداء الخدمات بالمراكز التكنولوجية

تابعَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة القناطر الخيرية للوقوف على مُعدلات الإنجاز وحل جميع المُشكلات التي تواجه المواطنين أو العاملين.

مبادرة جديدة لرفع كفاءة أداء خدمات المراكز التكنولوجية بالقليوبية



وأكدَّ محافظ القليوبية خلال مُتابعته أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مُبادرة جديدة لرفع كفاءة أداء خدمات المراكز التكنولوجية وتعزيز التواصل بين المواطن والمسئول والتي من شأنها تسهيل الإجراءات اللازمة لإتمام طلبات المواطنين بآليات مُنظمة ودقيقة، بالإضافة إلي أهمية تطوير الأداء وتحقيق الانضباط داخل المراكز التكنولوجية لضمان إنجاز المعاملات بسلاسة ودقة.

وفي هذا السياق أوضحَ "عطية" أن مُبادرة رفع كفاءة أداء خدمات المراكز التكنولوجية وتعزيز التواصل بين المواطن والمسئول، تتكون من ستة محاور أساسية هي:

١ـ "خدمة مباشره مع مسئول" وتكون من خلال

* تخصيص شباك بكل مركز تكنولوجي لرئيس المركز أو المدينة أو الحي.

* إلزام رئيس الحي أو المركز والمدينة بالتواجد بالشباك المُخصص له لمدة ساعة يوميًا وعدم السماح بالتخلف عن هذا الإلتزام.

* تكون ساعة تواجد رئيس المدينة بالشباك المخصص له قبل نهاية يوم العمل حتي لا ينصرف المواطن بدون حل مشكلته أو عرضها علي أعلي مستوي.

٢ـ خدمة "إستفساراتكم تهمنا"

• تهدف خدمة إستفساراتكم تُهمنا إلي تشكيل فريق عمل من شباب المهندسين بالديوان العام من ذوي الكفاءة اللذين لديهم المام جيد بقانون التصالُح وآليات التعامل معه ومراحله للرد على الإستفسارات الخاصة بطلبات التصالح والمحال العامة.

• تزويدهم فريق المهندسين بإمكانية الإستعلام الفوري عن حالة المُعاملات المُقدمة إلى المراكز التكنولوجية المُتعلقة بالتصالح والمحال العامة.

• التوجيه لدي المُختصين بالوحدات المحلية علي كافة المستويات بالتفاعل الفوري التام مع فريق الإستفسارات.

• إعلان ارقام التواصل مع المهندسين بكافة المراكز التكنولوجية وعلى الصفحة الرسمية للمحافظة ومواقع التواصل معهم في الوحدات المحلية.

• ويكون دور هذا الفريق هو الرد الفوري على إستفسارات المواطنين الخاصة بطلباتهم.

٣ـ "خدمة الشباك المُنفصل"

• تهدف خدمة الشباك المُنفصل إلي تحقيق التخصص في التعامل مع طلبات التصالح وتراخيص المحال العامة من خلال تخصيص شبابيك بالمراكز التكنولوجية لأداء الخدمات الخاصة بالتصالح والمحال العامة مما يُحقق أعلى كفاءة وفاعلية في التعامل مع تلك الطلبات.

• وضع توقيتات لأداء الخدمات يلتزم بها القائمين علي تلك الشبابيك والإدارات الخلفية المختصة.

• يكون رئيس المدينة هو المسئول عن المُتابعة اليومية للأداء تلك الشبابيك وتعاون الإدارات الخلفية معهم وتذليل أي معوقات تواجههم.

٤ـ خدمة "خدمتك من مكانك "

• تهدف هذه الخدمة إلى الوصول إلي المواطنين عبر المراكز التكنولوجية المُتنقلة من خلال خطة إستهداف جغرافي بجدول زمني مُحدد ومُعلن يتم من خلاله إستهداف المراكز ذات الكثافات العالية والتي بها إزدحام بالمراكز التكنولوجية لتخفيف هذا الإزدحام.

• إعلان الجدول الزمني وموقع تواجد المراكز المُتنقلة للمواطنين بشكل مُسبق إسبوعيًا أو شهريًا على الصفحة الرسمية للمحافظة والوحدات المحلية.

5ـ خدمة "شكوتك هتوصل "

• تهدف خدمة شكوتك هتوصل إلى تحقيق الثقة لدى المواطن بأن شكواه يتم فحصها بحيادية تامة وسترفع للمستوي الأعلى بدون تدخل من الوحدة المحلية نهائيًا، وتتبع نفس الآلية بالنسبة لإستقبال نماذج تقييم الخدمة التي يتم ملؤها بمعرفة المواطن متلقي الخدمة علي النموذج المُعد لذلك.

* توفير صندوق شكاوى وتقييم بكل مركز تكنولوجي يتم غلقه ويفتح فقط إسبوعيًا بمعرفة المُختصين بالادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة فقط ويتم فحص الشكاوى ونماذج التقييم.

• يتم إعداد دليل مُختصر بآلية فحص الشكوى ولصقه بجانب الصندوق حتي يمكن للمواطن الإطلاع عليه.

٦ـ منظومة " تحت المجهر"

* تهدف منظومة تحت المجهر إلى الرقابه اللحظية لجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.



وفي ختام جولته أكدَ محافظ القليوبية استمرار مُتابعته الميدانية لجميع المراكز التكنولوجية بشكل مفاجئ في أي وقت على مدار اليوم لتحقيق أعلى مُعدلات إنجاز طلبات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، مُشيرًا إلى أن هناك توجيهات صارمة برفع مستوى الأداء وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين سواء من خلال تسهيل الإجراءات أو تقديم الدعم الفني المطلوب.

كما أشار إلى أن المحافظة تعمل على مُتابعة الطلبات المُقدمة بكُل دقة من خلال التقارير الدورية الصادرة عن الإدارات المختصة لضمان سرعة البت فيها وفقًا للضوابط القانونية.



جاء ذلك بحضور كل من اللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والمهندسه فاتن ابراهيم رئيسة مجلس ومدينة القناطر الخيريه والعميد أ.ح / حسام عطوه المستشار العسكري للمحافظة.

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