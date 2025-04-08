محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف الطرق بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية

قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية صباح اليوم بمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع بالمراكز والمدن وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى والتي من بينها قطاع الطرق مشيرًا إلى العمل على تيسير حركة المواطنين والمركبات وتسهيل النقل والانتقال والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة وفقًا للإمكانات المتاحة.



حيث يتم أعمال الرصف ضمن الخطة الخطة الإستثمارية لمحافظة القليوبية للعام المالي الحالي 2024/2025 حيث يتم الآن أعمال رصف شارع ترعه النحاس بطول ٨٠٠ متر وعرض ١٠ متر، بتكلفة ٥ مليون و٢٦٣ ألف جنيها، تركيب بلاط الإنترلوك بشارع بدر الدين بطول ٧٠٠ متر وعرض ٧ متر، بتكلفة مليون و٩٧٨ ألف جنيها، تركيب بلاط إنترلوك بشارع الأميرة فوزية بطول ٣٠٠ متر بعرض ٨ متر بتكلفة مليون و٨٧٤ الف جنيها.

وفي مدينة القناطر الخيرية تم أعمال الرفع الابتدائي المساحي بشارع المستشفى المركزي وتسليمها للاستشاري وعمل جلسات وأخذ عينات من التربة لتحديد صلاحية التربة قبل بدء الأعمال بالشارع، حيث تبلغ التكلفة المبدئية لأعمال الرصف ٩ مليون و١٨٠ ألف جنيها.

متابعة أعمال الرصف بالمراكز والمدن والأحياء



وأوضح محافظ القليوبية أن مديرية الطرق برئاسة المهندسة حنان جمال مدير المديرية بالتنسيق مع المهندس شريف أبو عيشة مدير الطرق بشركة المقاولون العرب تتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن والأحياء، وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكيد على جودة الأعمال للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من أعمال التنفيذ في أسرع وقت ممكن وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

ومن الجدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية لمشروع خطة الرصف حوالي 340 مليون جنيه، وهو استثمار كبير يعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية في المحافظات حيث سيتم الرصف بمدن وأحياء المحافظة تحت إشراف اساتذة من كليات الهندسة بجامعة بنها، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحقيق العديد من المردودات الإيجابية على المواطنين، منها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة أكثر أمانًا وسلاسة للحركة المرورية وتقليل تكاليف النقل والصيانة وزيادة قيمة العقارات والأراضي وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.



وأكد محافظ القليوبية على أهمية هذا المشروع، ووجه الشركات المنفذة بالعمل على مدار الساعة لإنهاء المشروع في أسرع وقت ممكن مع الالتزام بالمواصفات القياسية. كما شدد على أهمية توفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال فترة تنفيذ المشروع مؤكدًا على الإستمرار في تنفيذ خطط الرصف والتطوير للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

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