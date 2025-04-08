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الطفولة والأمومة يقدم الدعم لطفلي واقعة كوبري مشاة العامرية بالإسكندرية

د.سحر السنباطي،فيتو
د.سحر السنباطي،فيتو

وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي القومي للطفولة والأمومة، الإدارة العامة لنجدة الطفل بتقديم كافة سبل الدعم ومتابعة حالة الطفلين، بواقعة إلقاء سيدة لطفليها من أعلى كوبري مشاة العامرية، بمحافظة الإسكندرية.

 

إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين

 

وأوضحت "السنباطي" أنه فور رصد الواقعة تم إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام، كما تم ندب أخصائي نجدة الطفل من إحدى الجمعيات الشريكة بمحافظة الإسكندرية (جمعية الريادة) للوقوف على الواقعة وللاطمئنان على حالتين الطفلين وهما طفل يبلغ من العمر 6 سنوات وطفلة 9 سنوات، وتقديم الدعم اللازم لهما، حيث تم نقلهما إلى مستشفى العامرية العام لتلقى العلاج والرعاية الطبية، حيث يعاني الطفلان من كسور وكدمات وارتجاج بالمخ وحاليًا يتلقيان العلاج بالعناية المركزة.

المجلس يتابع حالة الطفلين لحين تماثلهما للشفاء وسيقدم الدعم اللازم لهم

 

وأكدت السنباطي أن المجلس يتابع حالة الطفلين لحين تماثلهما للشفاء، وسيقدم الدعم اللازم لهما، وقد تبين أن أحد الطفلين غير مقيد بسجلات المواليد، وبدون أوراق ثبوتية، وستتولى وحدة الدعم القانوني بالمجلس إجراءات قيده واستخراج شهادة الميلاد له.

 

ووجهت "السنباطي" الشكر إلى النيابة العامة وإلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام لجهودهم في حماية الأطفال، وإلى جمعية الريادة وهي إحدى الجمعيات الشريكة للمجلس على دورها في تقديم الدعم اللازم للأطفال المعرضين للخطر.

 

تحرير محضر بالواقعة جنح العامرية ثان

 

ومن جانبه أشار صبرى عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى  تحرير محضر بالواقعة جنح العامرية ثان، حيث تباشر النيابة العامة تحقيقاتها حول الواقعة، وقد تم حبس السيدة على ذمة التحقيقات، واستدعت النيابة أخصائي نجدة الطفل لإعداد تقرير حول الواقعة، ودراسة حالة مفصلة عن حالة الأسرة والطفلين.

 

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وأشار صبرى عثمان الى أنه يتم استقبال الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال آليات استقبال الشكاوى وهي خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 او من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد أنه يتم التدخل الفوري والعاجل لكافة البلاغات الواردة، ويتم التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، والتعاون مع وحدات حماية الطفل بالمحافظات لاتخاذ تدابير عاجلة لإزالة الخطر والضرر عن الأطفال، فضلا عن التعاون مع شبكة من الجمعيات الأهلية والتى بها فريق من الأخصائيين الاجتماعيين على كفاءة عالية في التعامل مع هذه الحالات.

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