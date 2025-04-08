إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

وقع اللواء طبيب محمـد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع الدكتور محمـد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية والاشتراك فى تفعيل مبادرات رئيس الجمهورية لتعزيز الصحة العامة للمواطنين فى مختلف التخصصات الطبية داخل مصر .

ويهدف البروتوكول إلى إنضمام إدارة الخدمات الطبية ومعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم لمنظومة العمل بمبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

يأتى ذلك تأكيدًا على التعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان لمواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير الطبية العالمية بما يسهم فى خدمة المنظومة الصحية فى مصر.

حضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة الصحة والسكان.

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