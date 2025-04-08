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الصحة: تقديم الرعاية الطبية المجانية لـ 279 ألف مواطن ضمن قوافل رمضان

الرعاية الطبية المجانية
الرعاية الطبية المجانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية لنحو 279 ألفًا و184 مواطنًا، عبر تنفيذ 121 قافلة طبية متنقلة جابت جميع محافظات الجمهورية، خلال شهر رمضان المبارك، في إطار جهودها لتيسير الحصول على الرعاية الصحية للمواطنين في المناطق المختلفة.

إجراء نحو 147 ألفًا و118 فحصًا معمليًا وأشعة


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل أسفرت عن إجراء نحو 147 ألفًا و118 فحصًا معمليًا وأشعة، مشيرًا إلى تحويل 450 حالة إلى المستشفيات المختصة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وإجراء الجراحات اللازمة.


وشدد عبد الغفار على التزام الوزارة بمواصلة تنظيم القوافل الطبية في مختلف أنحاء البلاد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، لافتًا إلى أن الوزارة نشرت تمركزات القوافل خلال عطلة عيد الفطر في 25 موقعًا بجميع المحافظات، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".


وفي السياق ذاته، أفاد الدكتور محمد غباشي، مدير عام إدارة القوافل الطبية، بأن هذه المبادرة تستهدف التيسير على الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن الكشف الطبي شمل 16 ألفًا و562 مواطنًا في محافظة أسوان، و22 ألفًا و49 مواطنًا في أسيوط، و13 ألفًا و373 مواطنًا في الإسكندرية، و5 آلاف و694 في الإسماعيلية، و4 آلاف و46 في الأقصر، و2672 في البحر الأحمر.


وأضاف غباشي أن القوافل قدمت خدماتها كذلك لـ13 ألفًا و557 مواطنًا في البحيرة، و10 آلاف و502 في الجيزة، و11 ألفًا و737 في الدقهلية، و4 آلاف و570 في السويس، و23 ألفًا و473 في الشرقية، و8 آلاف و474 في الغربية، و12 ألفًا و409 في القاهرة.

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كما شملت القوافل 15 ألفًا و693 مواطنًا في القليوبية، و14 ألفًا و325 في المنوفية، و16 ألفًا و943 في المنيا، و5 آلاف و139 في الوادي الجديد، و19 ألفًا و914 في بني سويف، و16 ألفًا و839 في دمياط، و15 ألفًا و670 في سوهاج، و2668 في شمال سيناء، و4 آلاف و946 في قنا، و12 ألفًا و633 في كفر الشيخ، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية لـ5 آلاف و296 مواطنًا في محافظة مطروح.

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