رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 12 (تابع)، الصادر في 20 مارس 2025، 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الموافقة على مد البرنامج الزمني لإنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية، وقواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم والمعاهد الأزهرية.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2025، بشأن الموافقة على مد البرنامج الزمني لإنشاء وتشغيل المنطقة التكنولوجية الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2726 لسنة 2022، بـالترخيص بإنشاء منطقة تكنولوجية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حتى نهاية ديسمبر 2026.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2025، بالموافقة على مد البرنامج الزمني لإنشاء وتشغيل المنطقـة التكنولوجيـة الـصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2725 لسنة 2022، بـالترخيص بإنشاء منطقة تكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، حتى نهاية ديسمبر 2026.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 952 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، حيث يجوز مد الخدمة لأ ي من شـاغلي وظـائف أعـضاء هيئـة التعلـيم القـائمين بأعمال التدريس في المدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي فـي كـل إدارة تعليمية.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 953 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية ، ويجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القـائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل منطقة أزهرية.





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