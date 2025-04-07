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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 تابع (أ)، الصادر في 3 أبريل 2025، قرار جمهوري جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن نقل ملكية 7 قطع من أصول هيئة النقل بالقاهرة لبنك الاستثمار القومي.
ونصت المادة الأولى في القرار الجمهوري الجديد رقم 160 لسنة 2025، على أن " تزال صفة النفع العام عن عدد (7) قطع أراضي من أصول هيئة النقـل العـام بالقاهرة، وهي (جراج ترام العباسية، وجراج وورش ترام بورسعيد، وجراج ترام حلوان، وجراج أتوبيس بورسعيد، وأرض المنيب، وجراج الجيزة، وجراج الملاكي بسراي القبة).


 

تنقل ملكية قطع الأراضي المبينة في المادة الأولى من هذا القرار لصالح بنـك الاستثمار القومي، ويودع هذا القرار بمكاتب الشهر العقاري المختصة بغير رسوم، ويترتب علـى هذا الإيداع آثار الشهر القانونية. 
 

 

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