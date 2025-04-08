الثلاثاء 08 أبريل 2025
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وفاة 3 أشقاء وإصابة شقيقهم الرابع إثر سقوطهم داخل خزان صرف صحي بالشرقية

وفاة 3 اشقاء سقطوا
وفاة 3 اشقاء سقطوا داخل بيارة صرف بالشرقية،فيتو

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، فاجعة إنسانية بعد ما لفظ 3 عمال جميعهم أشقاء أنفاسهم الأخيرة، فيما أصيب شقيقهم الرابع وعامل آخر، إثر سقوطهم داخل خزان مياه صرف صحي أثناء العمل بنطاق مدينة العاشر من رمضان، وجرى نقل جثث الضحايا الي مشرحة مستشفى العاشر الجامعي والتأمين الصحي والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ بسقوط 5 أشخاص في خزان صرف صحي بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

بانتقال قوة أمنية ورجال الدفاع المدني إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عمل 5 أشخاص بينهم أربعة أشقاء وهم كلا من:- “فارس.ال” 27 سنة وأشقائه (محمد، 25 عاما، ومصطفى، 24 سنة، وأحمد، 19 سنة، وشخص آخر يدعى إسلام، 16 سنة) جميعهم عمال قطاع خاص في أحد محطات الصرف الصحي  الكائنة بمدينة العاشر من رمضان سقطوا داخل البيارة ما أسفر عن وفاة 3 أشقاء وإصابة الاثنين الآخرين.

جري انتشال أحد المصابين وجثث المتوفين الثلاثة وتم نقل المصاب إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي العلاج اللازم (حالته غير مستقرة) فيما جري التحفظ على جثتين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى ونقل الجثة الثالثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى التأمين الصحي واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

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