الثلاثاء 08 أبريل 2025
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محافظات

غرق شخص وإنقاذ 3 آخرين سقطوا في خزان صرف صحي بالشرقية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقى شخص مصرعه فيما تم إنقاذ 3 آخرون؛ إثر سقوطهم في خزان صرف صحي بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وتم نقل جثمان المتوفي  إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط 4 في خزان صرف صحي بالعاشر من رمضان 

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بورود بلاغ بسقوط 4 أشخاص في خزان صرف صحي بناحية منطقة 6 مليون بمدينة العاشر من رمضان.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الدفاع المدنى إلى موقع البلاغ، فيما لفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة وجري استخراج 3 آخرون بينهم اثنين مصابين.

وتبين من التحريت  الأولية سقوط الأشخاص داخل خزان صرف صحى بناحية منطقة 6 مليون بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة ونقل جثمان المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة

الطب الشرعي..حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

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