غرق شخص وإنقاذ 3 آخرين سقطوا في خزان صرف صحي بالشرقية

لقى شخص مصرعه فيما تم إنقاذ 3 آخرون؛ إثر سقوطهم في خزان صرف صحي بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وتم نقل جثمان المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط 4 في خزان صرف صحي بالعاشر من رمضان

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بورود بلاغ بسقوط 4 أشخاص في خزان صرف صحي بناحية منطقة 6 مليون بمدينة العاشر من رمضان.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الدفاع المدنى إلى موقع البلاغ، فيما لفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة وجري استخراج 3 آخرون بينهم اثنين مصابين.

وتبين من التحريت الأولية سقوط الأشخاص داخل خزان صرف صحى بناحية منطقة 6 مليون بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة ونقل جثمان المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة

الطب الشرعي..حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.