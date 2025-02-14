وفاة عامل وإصابة زوجته اختناقا بسبب موقد التدفئة في الشرقية

لقى عامل مصرعه فيما أصيبت زوجته باختناق داخل منزلهما، في محافظة الشرقية، بعد نومهما أثناء إشعال الأول الفحم للتدفئة وجرى نقل الزوجة المصابة إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي العلاج اللازم والتحفظ على جثة الزوج في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

بسبب التدفئة بالفحم في الشرقية..وفاة زوج وإصابة زوجته

تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، بوصول شخص جثة هامدة (عامل) وزوجته مصابة بحالة اختناق.

وكشف تقرير مفتش الصحة الذي وقع الكشف الطبي على جثمان الزوج، أن اسفكسيا الخنق وراء وفاة الزوج بسبب استنشاقه دخان بعد نومه أثناء إشعال الفحم للتدفئة داخل المنزل واصابة زوجته لذات السبب كما أشار التقرير الطبي إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الاول لعدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان

وجرى نقل الزوجة المصابة إلى مستشفى العاشرمن رمضان الجامعي لتلقي العلاج اللازم والتحفظ على جثة الزوج في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الطب الشرعي..هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دورالطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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