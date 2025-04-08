الثلاثاء 08 أبريل 2025
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45 دقيقة لإخماد النيران، تفاصيل حريق كبير بمصنع بويات بالشرقية (صور)

حريق يلتهم مصنع بويات،فيتو
حريق يلتهم مصنع بويات،فيتو

تجري نيابة  الشرقية العامة تحقيقات موسعة في واقعة الحريق الذي نشب بمصنع بويات بطريق “بلبيس-العاشر من رمضان”، زنتج عنه إصابة 3 عمال (حروق من الدرجات الثلاثة واختناق) والتهام النيران لمحتوياته وجاري تقدير قيمة الخسائر.

السيطرة على حريق حظيرة مواشي في الشرقية (صور)

أمرت النيابة العامة بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة واستعجال تقرير الحماية المدنية، وتشكيل لجنة مالية وفنية، لتحديد قيمة الخسائرومدى صلاحية منشآت المصنع من عدمه وتكثيف تحريات المباحث حول الحريق، للتأكد عما إذا كان هناك شبهة جنائية فيه من عدمه.

حريق يلتهم مصنع بويات،فيتو
حريق يلتهم مصنع بويات،فيتو

الحماية المدنية تسيطرعلي حريق التهم محتويات مصنع بالشرقية

تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارًا بنشوب حريق هائل بمصنع للبويات بطريق “بلبيس - العاشر من رمضان” ما أسفر عن إتلاف محتوياته وإصابة 3عمال (حروق من الدرجات الثلاثة واختناق).

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حريق يلتهم مصنع بويات،فيتو1

وانتقلت على الفور قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتمكنت من محاصرة النيران التي اندلعت بمخزن داخل المصنع على مساحة 500 متر بعد 45 دقيقة تقريبا ومنع امتدادها للمصانع والمساكن والزراعات الملاصقة له وإخمادها ونقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي وتحررمحضر بالواقعة.

إرشادات الحماية المدنية

وتقول  إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تنتج عن مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

حريق يلتهم مصنع بويات،فيتو2
حريق يلتهم مصنع بويات،فيتو2

أسباب الحريق: كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية 

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

حريق يلتهم مصنع بويات،فيتو3
حريق يلتهم مصنع بويات،فيتو3

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

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