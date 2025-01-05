الأحد 05 يناير 2025
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السيطرة على حريق حظيرة مواشي في الشرقية (صور)

حريق حظيرة مواشي
حريق حظيرة مواشي في منيا القمح،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية من السيطرة على حريق نشب في حظيرة مواشي بناحية قرية التلين التابعة لمركز منيا القمح دون وقوع خسائر بشرية.

السيطرة على حريق منزل بقرية سنهوت في الشرقية (صور)

 

حريق حظيرة مواشي في منيا القمح

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالشرقية، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل حظيرة لتربية المواشي بناحية التلين بمركز منيا القمح دون وقوع خسائر بشرية.

حريق حظيرة مواشي في منيا القمح،فيتو
حريق حظيرة مواشي في منيا القمح،فيتو

 

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران تماما.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

دون خسائر.. السيطرة على حريق نشب بحظيرة مواشي بكفر أباظة

وكانت قوات الحماية بالشرقية نجحت أمس في السيطرة علي حريق نشب بحظيرة مواشي بعزبة الحكر التابعة لقرية كفر أباظة دائرة مركز الزقازيق دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، وتم إخطار النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

حريق حظيرة مواشي في منيا القمح،فيتو1
حريق حظيرة مواشي في منيا القمح،فيتو1

الإدارة العامة للحماية المدنية تكشف أسباب الحرائق

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

حريق حظيرة مواشي في منيا القمح،فيتو8
حريق حظيرة مواشي في منيا القمح،فيتو8

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

حريق حظيرة مواشي في منيا القمح،فيتو2
حريق حظيرة مواشي في منيا القمح،فيتو2

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

حريق حظيرة مواشي في منيا القمح،فيتو7
حريق حظيرة مواشي في منيا القمح،فيتو7

إجراءات الوقاية من الحرائق..التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

حريق حظيرة مواشي في منيا القمح،فيتو3
حريق حظيرة مواشي في منيا القمح،فيتو3

تركيب نظام الإنذار الاتوماتيكي أو التلقائي في المباني

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الاتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

حريق حظيرة مواشي في منيا القمح،فيتو33
حريق حظيرة مواشي في منيا القمح،فيتو33

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

حريق حظيرة مواشي في منيا القمح،فيتو5
حريق حظيرة مواشي في منيا القمح،فيتو5

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