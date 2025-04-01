الثلاثاء 01 أبريل 2025
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محافظات

خدمات طبية متكاملة خلال عيد الفطر في دمياط ورأس البر

تقديم الخدمات الطبية
تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بدمياط ورأس البر

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك. 

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتحقيق التأمين الطبي الشامل خلال فترة العيد، من خلال إطلاق قوافل طبية متنقلة في مدن دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة، بهدف تقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات الطارئة والمحتاجين للخدمات العلاجية.

نقاط تمركز القوافل والخدمات المقدمة

وأكد الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة، أن القوافل الطبية تتمركز في مواقع رئيسية لضمان وصول الخدمات الصحية إلى أكبر عدد من المواطنين، وتشمل ميدان الساعة بمدينة دمياط، وبجوار مسجد الرحمة في رأس البر، وشارع الصعيدي بدمياط الجديدة. وتضم القوافل عيادات متنقلة تقدم الكشف والعلاج المجاني، إضافة إلى التعامل مع الحالات الطارئة وإحالة الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفيات.

 

تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين
تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين

خدمات تشمل مبادرات رئاسية للصحة العامة


وإلى جانب الخدمات العلاجية، تقدم القوافل الطبية عددًا من الخدمات ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومنها دعم صحة المرأة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والأورام السرطانية. كما توفر القوافل خدمات التثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي التي تعمل على نشر الوعي الصحي بين المواطنين حول أهمية الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.

استمرار الفعاليات طوال أيام العيد

وأوضح مدير مديرية الصحة أن فعاليات التأمين الطبي مستمرة طوال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تعمل القوافل يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساءً، لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين في مختلف المناطق، بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية وتحقيق أقصى استفادة منها خلال فترة العيد.

 

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