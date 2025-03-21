غرفة القاهرة: توفير كعك العيد بتخفيضات تصل لـ 20% بمعرض أهلا رمضان

أعلن أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة أن هناك استعدادات كبيرة لاستقبال عيد الفطر المبارك بزيادة المعروض من كافة السلع خاصة الأساسية وحلوي وكعك عيد الفطر المبارك.

متابعة مدى توافر السلع بالسوق

وقال أيمن العشري في بيان رسمي له اليوم الجمعة إنه يتابع مدى توافر السلع بالسوق بشكل يومي رغم أنه يتواجد حاليا في مكة المكرمة بالسعودية لأداء مناسك عمرة شهر رمضان المبارك من خلال الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة والتي ترفع تقريرا يوميا عن حالة سوق كل شعبة في قطاعها وهناك متابعة يومية للأسواق من كل شعبة في قطاعها.

ووجه "العشري" شكره لكافة الوزارات ومحافظة القاهرة والجهات المعنية والشعب التجارية علي سعيها لتوفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين سواء من خلال معارض أهلا رمضان أو المحال التجارية للمساهمة في ضبط السوق والاستعداد الجيد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

توفير كعك العيد بتخفيضات تتراوح ما بين 10 إلى 20%

ونوه "العشري" إلى أن الشعب التجارية في مختلف الأنشطة بالغرفة استعدت تماما لاستقبال عيد الفطر المبارك وأن حلوى وكعك العيد متوفرة بتخفيضات تتراوح ما بين 10 إلى 20% لدعم المواطنين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع المختلفة والسلع الموسمية.

وأشار "العشري" إلى التنسيق الكبير بين الوزارات المعنية ومحافظة القاهرة والجهات المختلفة والغرفة التجارية للقاهرة لزيادة معروض السلع لضمان استقرار السوق.

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