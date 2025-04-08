تصالح حسام حسن وزوجته أمام جهات التحقيق في الإسكندرية

شهدت نيابة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، حضور الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر وزوجته، للتصالح في بلاغ تقدم به من قبل بتهمة السب والقذف.

وكان مدرب منتخب مصر قد حضر برفقة زوجته والمحامي الخاص به إلى سراي النيابة وأقر بالتصالح فيما بينهم في محضر رسمي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وعقب التصالح انصرف مدرب منتخب مصر برفقة زوجته من سراي النيابة بعد إنهاء إجراءات التصالح في نيابة الرمل.

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