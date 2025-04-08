الثلاثاء 08 أبريل 2025
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تصالح حسام حسن وزوجته أمام جهات التحقيق في الإسكندرية

الكابتن حسام حسن
الكابتن حسام حسن

شهدت نيابة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، حضور الكابتن حسام حسن  مدرب منتخب مصر  وزوجته، للتصالح في بلاغ تقدم به من قبل بتهمة السب والقذف.

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وكان مدرب منتخب مصر قد حضر برفقة زوجته والمحامي الخاص به إلى سراي النيابة وأقر بالتصالح فيما بينهم في محضر رسمي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وعقب التصالح انصرف مدرب منتخب مصر برفقة زوجته من سراي النيابة بعد إنهاء إجراءات التصالح في نيابة الرمل.

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منتخب مصر الاسكندرية الكابتن حسام حسن

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