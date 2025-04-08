ضربات وجهتها الأجهزة الرقابية للمرتشين بالهيئات الحكومية.. حكم رادع ضد المتهمين في قضية رشوة مياه الدلتا.. وسقوط 5 متهمين بالإدارة المركزية لحماية نهر النيل.. والمناقصات كلمة السر

ضربة تلو الأخرى توقع بالمرتشين الذين لم يكتفوا بمرتبهم الذي ليس بقليل، وباتوا يلهثون وراء المكسب الحرام ويمدون ايديهم ويفتحون ادراجهم لتلقي الرشاوي من المواطنين أصحاب المصالح، غير مبالين بالأضرار التي تلحق بالمواطن والدولة والتي كشفت عنها جهات التحقيق في قضية على حدا.



ومن واقع أوراق القضايا التي توجد بالمحكمة والتي صدر في واحدة منها حكم وبينما الأخرى تنتظر البت فيها، قضية رشوة داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين في الدلتا وبطلها اثنين من الموظفين.



رشوة مياه شرب الدلتا



هيئة الرقابة الإدارية كشفت لغز القضية وتبين أن المتهمين طلبوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي شركات مقاولات نظير استغلال سلطاتهما الوظيفية.



وأشارت هيئة الرقابة الإدارية أن المتهمين استغلا وظيفتهما وتمكنا من إسناد واستلام العديد من أعمال المقاولات والأعمال الميكانيكية بمحطات الرفع ومحطات الصرف الصحي لعدد من الأشخاص مقابل رشاوي مالية تجاوزت الـ 10 ملايين جنيه، فضلا عن تسهيل اعتماد المستخلصات الخاصة بهم واستلام الأعمال المنفذة



حكم رادع بحق المتهمين



تداولت محكمة جنايات القاهرة القضية وفي نهاية جلساتها التي كانت حضوريا قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 و7 سنوات لاتهامهما بتلقي رشوة وتغريمهما 22 مليون جنيه.



رشوة حماية نهر النيل



ولا تلبث قضية رشوة تنتهي حتى تظهر أخرى ويكون أبطالها أيضا موظفين من ذات المكان، حيث كشفت الأجهزة الأمنية قضية رشوة داخل الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، وأبطالها 5 متهمين بتلقي رشاوى مقابل ترسية مناقصات على أصحاب الشركات في قضية رشاوي حماية نهر النيل.

رشوة مالية



من واقع تحقيقات النيابة فإن المتهم الرئيسي نفى كافة الاتهامات الموجهة إليه بشكل قاطع، مكتفيًا بالرد بعبارة "محصلش" على جميع أسئلة النيابة العامة.

كيف اوقعت النيابة المتهم وانتزعت أدلة إدانته

ولكن النيابة العام لم تقف عن كلمة معرفش فواصلت التحقيق مع المتهم ونجحت في استخلاص اعتراف أشمل، حيث بسؤال المتهم عن مدخراته أجاب أنه يمتلك حسابا في البنك الأهلي يوجد به 20 ألف دولار، 50 ألف جنيه وزوجته لديها شهادات استثمارية بقيمة 2 مليون و500 ألف جنيه، مقسمين لشهادات بفائدة 22.5 % بقيمة مليون جنيه.

وأضاف المتهم أن من بين الأملاك التي لديه هي شهادة بمبلغ 500 ألف جنيه بفائدة 19% والباقي شهادات بقيمة مليون جنيه بعائد 23.5 %، ومتحصل على قرض بمبلغ 350 ألف جنيه من البنك الأهلي من حساب زوجته ويمتلك شقتين الأولى في المنيا مساحتها 130 مترا والثانية في جسر السويس مساحتها حوالي 70 مترا، وسيارة فولكس فاجن موديل 2024 ورخصها باسم زوج ابنته.



أعمال تكريك ومناقصات كلمة السر في القضية



وفي إطار كشف تفاصيل القضية تسلمت النيابة العامة تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتي كشفت قبول المتهمين الأول أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، وأحمد سعيد مدير الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثالث سيد راضي عبده عبد المولى شريك متضامن بشركة التعاون للاستثمار العقاري والمقاولات مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام عن طريق الأمر المباشر.

ثم قام رجال الرقابة الادارية بعد استصدار اذن من النيابة العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تتم بين المتهمين.

وكشفت التسجيلات طلب وأخذ المتهم الثاني من المتهم الثالث سيد راضي عبده عبد المولى مبلغ مالي ألفين جنيه على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال مسندة إليه خاصة بتطهير مجرى النيل بحلوان، وطلبه وأخذه من المتهم الرابع محمد عاشور عثمان حميدة مالك شركة مبلغ مالي 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات ترخيص مجموعة سياحية ومطاعم سياحية بمنطقة تاج الدول بشارع كورنيش النيل ملكيته، وعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية قبله حال وجود أية مخالفات تشوب أعماله، فضلًا عن طلبه وأخذه من المتهم الخامس محمد شعبان طه يوسف مالك مطاعم بمنطقة أبو الفداء بالزمالك، عطية عينية هاتف محمول ماركة أيفون زيتي اللون على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض منتفع بها بمنطقة أبو الفداء.

وبضبط المتهمين ضبط بحوزتهم عقد بيع سيارة ماركة ميتسوبيشي لانسر بمبلغ 650 ألف جنيه، وإيصال إيداع نقدي بحساب أحد المتهمين بالبنك بقيمة 98 ألف جنيه وعقد بيع شقة سكنية مقابل 900 ألف جنيه، وإيصال إيداع بمبلغ 890 ألف جنيه، وهاتفي محمول ماركة أيفون 11 برو ماكس وآخر ماركة ريلمي ومبلغ مالي وكارنيه عضوية نقابة المهندسين، 4 سبائك ذهبية تزن 57 جرام، و3 علب بداخلهم ساعات خضراء اللون ماركة روليكس وبيضاء اللون ماركة لاكوست ورمادية اللون ماركة لويس ايرارد، مبلغ مالي قدره مليون و180 ألف جنيه على ذمة شراء حصة عقارية بإحدى شركات الاستثمار العقاري.

تتداول محكمة جنايات القاهرة القضية وأجلتها إلى جلسة 3 مايو المقبل.

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