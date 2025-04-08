الثلاثاء 08 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

طرح التريلر الرسمي لفيلم توم كروز Mission: Impossible 8

Mission Impossible،
Mission Impossible، فيتو

توم كروز، نشر النجم توم كروز، التريلر الرسمي للجزء الثامن والأخير، من سلسلة أفلام  Mission Impossible، والمقرر عرضه في صالات السينما، بتاريخ 21 مايو المقبل.

ووصلت مدة التريلر الرسمي لفيلم Mission: Impossible 8، لدقيقتين، تضمن عدد من مشاهد الأكشن والحركة، المتواجدة بالفيلم.

https://x.com/TomCruise/status/1909229743993770106

 

وشارك الممثل توم كروز، مع جمهوره، صوره لتدريباته تحت الماء استعدادًا لتصوير أحد المشاهد الخطرة، في فيلم Mission: Impossible 8.

وعلق توم على الصورة التي نشرها علي حسابته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "التدريب والإعداد الذي نضعه في هذا الفيلم، هو تتويج لكل شيء قبله، من الأعماق إلى السماء لا يمكنني الانتظار لمشاركة المزيد معكم".

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وكشفت تقارير صحفية، أن ميزانية إنتاج فيلم MISSION IMPOSSIBLE 8، تجاوزت 400 مليون دولار، وهو ما يعد رقم ضخم جدًّا في هوليوود.

وذكرت عدد من التقارير، أنه بسبب تلك الميزانية الضخمة لفيلم MISSION IMPOSSIBLE 8، فإن شركة باراماونت، ترغب بتسويق الفيلم، على اعتباره أنه الجزء الأخير من سلسلة الأفلام الشهيرة، وذلك لتعزيز اهتمام الجمهور وزيادة الإيرادات لتعويض تكاليف الإنتاج الضخمة.

فيلم MISSION IMPOSSIBLE 8. سيُعرض رسميا في صالات السينما بتاريخ 21 مايو 2025.

 

نهاية سلسلة MISSION IMPOSSIBLE

 وكشف المخرج والكاتب  كريستوفر ماكواري، حقيقة الأخبار التي نشرت مؤخرًا، حول نهاية سلسلة أفلام Mission Impossible الشهيرة، بعد عرض الجزء السابع منها في صالات السينما.

وأوضح ماكواري، في تصريحات صحفية جديدة، أن الجزء القادم من سلسلة أفلام Mission Impossible، وهو فيلم Dead Reckoning،  Part Two  لن يكون الأخير، أن هناك أفلام وأجزاء أخرى من سلسلة أفلام Mission Impossible، سيتم صنعها.

وذكر مخرج سلسلة أفلام Mission Impossible، أنه لا يرى نهاية من الأساس، لسلسلة أفلام توم كروز الشهيرة، ما دامت تصنع النجاح والإيرادات الضخمة، علاوة على إعجاب الجمهور بها.

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