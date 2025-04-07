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أمن القليوبية يكشف حقيقة فيديو متداول لأشخاص يحملون أسلحة بيضاء

أمن القليوبية،فيتو
أمن القليوبية،فيتو

 كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله عدد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء ويقومون بالتعدى على أحد الأشخاص ونجله وشقيقه بالضرب بإستخدام تلك الأسلحة، محدثين إصابتهم حال تواجدهم بمدينة الخانكة بالقليوبية.

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أمن القليوبية يكشف حقيقة فيديو متداول لأشخاص يحملون أسلحة بيضاء. 

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من المقدم دكتور امير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ بتاريخ 14/3/2025  من (ميكانيكى، طالب) بتضررهما من قيام (4 أشخاص) بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما باستخدام سلاح أبيض لخلافات مالية بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن معاوني رئيس المباحث من ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة رئيس مباحث القليوبية مركز شرطة الخانكة مديرية أمن القليوبية

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