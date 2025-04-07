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محافظات

محافظ القليوبية يعتمد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية.. تعرف عليها

المهندس ايمن عطية
المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية

 أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بيان موقف اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة والمخططات التفصيلية للمدن والقري والنجوع والذي تضمن التفاصيل الكاملة لأعمال التخطيط العمراني بالنسبة للمدن والقري وغيرها من مناطق المحافظة.

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اعتماد الاحوزة العمرانية لكافة مدن المحافظة وعددها 10 بنسبة 100%
أوضح محافظ القليوبية في بيان له أنه جري اعتماد الأحوزة العمرانية لكافة مدن المحافظة وعددها 10 بنسبة 100% وتم تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 7 مدن وهى شبين القناطر وطوخ والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب وقها والخانكة خلال عام 2024.

 

اعتماد الأحوزة العمرانية بالقليوبية 
أضاف محافظ القليوبية أنه بالنسبة للقرى جري  اعتماد الاحوزة العمرانية لكافة قري المحافظة وعددها 195 بنسبة 100% فى الفترة من 2007-2009 مشيرا أنه جري تحديث الاحوزة العمرانية لعدد 7 قري وهي باسوس وابو سنة وكفر كردى وابو زعبل وعرب العليقات وكفر منصور خلال عام 2024

أشار محافظ القليوبية أنه جرى اعتماد 689 علبة، وجار تحديث 255 عزبة وتم تحديث الحيز العمرانى ل 17 عزبة تابعة لمراكز قليوب وبنها وكفر شكر.

اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 
اعتماد الاحوزة العمرانية للقري والمدن بالقليوبية،فيتو 

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية القليوبية اعتماد الاحوزة العمرانية

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