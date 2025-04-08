المصري يخوض مرانه الختامي بدار السلام على ملعب مباراته أمام سيمبا التنزاني

يخوض فريق المصري المران الأخير له، اليوم، بملعب مباراته المرتقبة أمام سيمبا التنزاني بربع نهائي البطولة الكونفدرالية.

ويخوض الفريق البورسعيدي مرانه الأخير في الثالثة، عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد بنيامين مكابا في دار السلام مستضيف المباراة.

وأدى فريق المصري البورسعيدي المران الأساسي له أمس على ستاد ميجور جنرال إيساموهيو بالعاصمة التنزانية دار السلام، وذلك استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني بإياب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غد الأربعاء على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام

موعد مباراة سيمبا التنزاني والمصري

ويلتقي فريقا المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غد الأربعاء ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.

القناة الناقلة لمباراة سيمبا التنزاني والمصري بالكونفيدرالية

أعلنت شبكة قنوات beIN Sports عن القناة التي ستنقل مباراة إياب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي ستجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وسيمبا التنزاني، والمقرر اقامتها على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وسيتم نقل المباراة على قناة beIN Sports5 وذلك بتعليق المعلق الرياضي محمد فوزي.

24 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة سيمبا بالكونفيدرالية

وضمت القائمة 24 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، محمد هاشم ، حسن علي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف، حسين فيصل، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، أمادو با ، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، بابا بادجي.

عُقد منذ قليل بأحد فنادق العاصمة التنزانية دار السلام، الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة إياب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق سيمبا التنزاني، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.

المصري بالأخضر وسيمبا بالأحمر في مباراة الفريقين بالكونفيدرالية

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر، فيما سيرتدي فريق سيمبا الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه اللون البنفسجي.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة الصومالي أمير عبدي بحضور مراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والمنسق العام للمباراة المغربي مصطفى سلاوي وكذلك الأوغندية فيفيان تيندو المنسق الأمني للمباراة، بالإضافة إلى التنزاني نورس كليفورد تيندو المنسق الإعلامية للمباراة وأيضًا حكم الساحة البنيني ديجيندو لويس، فيما مثل المصري في الاجتماع الكابتن/ محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور / حسان بن صلاح الدين القمري طبيب الفريق والكابتن/ إبراهيم غانم، مسئول المهمات.

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