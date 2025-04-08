الثلاثاء 08 أبريل 2025
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زراعة القناة تعقد ورشة عمل للتدريب على إعداد الكتاب الإلكتروني (صور)

جانب من فعاليات الورشة،
جانب من فعاليات الورشة، فيتو

 نظمت كلية الزراعة بجامعة قناة السويس، ورشة عمل حول إعداد الكتاب الإلكتروني التفاعلي، وذلك في إطار استعدادات الجامعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحويل الكتب الإلكترونية إلى كتب إلكترونية تفاعلية بدءًا من العام الدراسي المقبل 2025/2026.
 

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المشرفون والرعاة 

وتقام فعاليات الورشة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، وتحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، وبإشراف تنفيذي الدكتور إيهاب محمد ربيع، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد يحيى، مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات. 

جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو

عدد المتدربين في الورشة 

يأتي ذلك بالتنسيق والدعم الفني من ريهام بلاش، عضو وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية، تم تدريب أكثر من 50 عضو هيئة تدريس من كلية الزراعة على كيفية إعداد الكتاب الإلكتروني التفاعلي. 

 

الهدف من عقد الورشة 

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة القناة، أن هذه الورش تأتي في إطار التزام الجامعة بتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بهدف تطوير العملية التعليمية وتوفير محتوى تعليمي تفاعلي يمكن أن يسهم في رفع مستوى الطلاب الأكاديمي. 

جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو

توفير بيئة تعليمية مبتكرة 

وأوضح أن جامعة قناة السويس تسعى لتوفير بيئة تعليمية مبتكرة تراعي احتياجات العصر وتواكب التطورات التكنولوجية، مع التأكيد على أهمية الاستعداد المبكر لضمان تطبيق هذه التكنولوجيا بشكل فعال في العام الدراسي المقبل. 

جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو

فيما أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الجامعة بجميع كلياتها ستواصل تنظيم ورش تدريبية لاحقة لجميع أعضاء هيئة التدريس وفقًا للخطة الزمنية المحددة.
 

كما أفاد الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة،  بأن إطلاق هذه الورشة جاء بهدف تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتجهيزهم للعمل على الكتاب الإلكتروني التفاعلي. 

 

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب ربيع أن الورشة توفر للمتدربين الفرصة لتعلم كيفية تحويل المناهج الدراسية إلى كتب إلكترونية تفاعلية، مما سيمكن الطلاب من التفاعل مع المحتوى التعليمي بطريقة جديدة ومبتكرة.

 

وأضاف الدكتور إيهاب محمد ربيع، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الجامعة في تطوير التعليم وتبني التقنيات الحديثة لتعزيز التجربة التعليمية للطلاب، مشيرًا إلى أن الكلية ستواصل تنظيم هذه الدورات التدريبية لتغطية كافة الكليات بالجامعة.

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة ورشة عمل الكتاب الإلكتروني التفاعلي زراعة القناة

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