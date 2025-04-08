نتنياهو: هناك دول أخرى تريد استقبال سكان غزة

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن هناك "محادثات إيجابية مع دول أخرى ترغب في استقبال سكان قطاع غزة"، إلا أنه رفض الكشف عن هذه الدول.

وعقب الاجتماع الذي عقده مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، أشاد نتنياهو مجددا بخطة ترامب لإجلاء سكان قطاع غزة أثناء إعادة إعمار القطاع.

وقال إن "سكان غزة محتجزون في القطاع ولا يتم السماح لهم بالمغادرة، في حين أنها منطقة نزاع. ولسنا نحن من يحتجزهم"، وقارن الوضع بصراعات أخرى مثل أوكرانيا وسوريا، حيث تم السماح للناس بالفرار من القتال، وفق تعبيره.

وكان ترامب قال إن "السيطرة على قطاع غزة وامتلاكه من قبل الولايات المتحدة سيكون أمرا جيدا".

وتابع قائلا: "إذا تم نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى، وهناك العديد من الدول المستعدة لاستقبالهم، فسيمكن إنشاء ما أسميه منطقة الحرية (freedom zone)، حيث لن يتعرض الناس للقتل يوميا".

وأعرب ترامب عن استغرابه من "سبب تنازل إسرائيل عن غزة أصلا"، واصفا إياها بأنها "موقع استراتيجي رائع لكنه غير صالح للسكن".

وصرح الرئيس الأمريكي بأن وجود قوات حفظ سلام أمريكية في غزة وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع سيعود بالنفع على القطاع.

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