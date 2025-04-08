الثلاثاء 08 أبريل 2025
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محافظات

رئيس مدينة طامية بالفيوم يفتتح موسم حصاد القمح

محصول القمح، فيتو
محصول القمح، فيتو

افتتح سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، موسم حصاد محصول القمح للموسم الشتوي 2024/2025، بالاراضي الزراعية التي تتبع مجلس المدينة، وتبلغ 70 فدانا منها 35 فدان منزرعة قمح و35 فدان منزىعة برسيم.

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد شدد على رؤساء المدن بالتواصل الدائم والمتابعة المستمرة للمزارع التابعة لمجالس المدن خلال موسم حصاد وتوريد القمح والعمل على تذليل أي عقبات أو مشكلات قد تواجههم.

إنتاجية الفدان من القمح تصل 500 اردب

وأضاف رئيس مركز ومدينة طامية، أنه تم التنسيق خلال موسم زراعة القمح مع مديرية الري والموارد المائية لتوفير مياه الري طوال موسم زراعة القمح، وبفضل جهود العاملين في هندسة ري طامية وإدارة طامية الزراعية، متوقع أن تصل إنتاجية الفدان هذا الموسم 500 اردب، بدرجة نقاوة 23.5 وهي أعلي درجات نقاوة محصول القمح.

مساحة القمح الموسم الحالي بمحافظة الفيوم

يذكر أن المساحة المنزرعة قمح بمحافظة الفيوم هذا العام بلغت 181 ألف و518 فدانا، وتم حتى الآن توريد 152 طنًا إلى صوامع طامية، وتُعد الفيوم من أوائل المحافظات في بدء توريد القمح، والذي من المقرر أن ينطلق رسميًا في 15 أبريل الجاري.

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كما تبلغ إعداد الحقول الإرشادية  لمحصول القمح  139 حقل إرشادي جميعها منزرعة على مصاطب، لما للزراعة على مصاطب من مميزات عديدة، أهمها توفر في كمية التقاوي ومياه الري بمقدار الربع، كما أن إنتاجية الفدان تتفوق على باقي طرق الزراعة الحديثة.

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