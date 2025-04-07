الحملة القومية للنهوض بزراعة القمح تزور الفيوم قبل انطلاق موسم التوريد

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن وفدا من الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، زار الفيوم، اليوم الاثنين، لمتابعة أعمال حصاد ودراس وتوريد محصول القمح، بالإضافة إلى متابعة محاصيل الكنتالوب والبصل بمركز طامية، وشملت الزيارة متابعة مساحة 40 فدانًا منزرعة قمحًا على مصاطب باستخدام نظم الري الحديث (الري بالتنقيط).

مساحة القمح الموسم الحالي بمحافظة الفيوم

يذكر أن المساحة المنزرعة قمح بمحافظة الفيوم هذا العام بلغت 181 الف و518 فدانا، وتم حتى الآن توريد 152 طنًا إلى صوامع طامية، وتُعد الفيوم من أوائل المحافظات في بدء توريد القمح، والذي من المقرر أن ينطلق رسميًا في 15 أبريل الجاري.

كما تبلغ اعداد الإرشادية لمحصول القمح 139 حقل ارشادى جميعها منزرعة على مصاطب، لما للزراعة علي مصاطب من مميزات عديده، اهمها توفر فى كمية التقاوى ومياه الرى بمقدار الربع، كما أن إنتاجية الفدان تتفوق علي باقي طرق الزراعة الحديثة.

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