وكيل تعليم الدقهلية يوجه بتوفير بيئة تربوية سليمة وتفعيل الأنشطة خلال جولة بمدارس دكرنس

أجرى المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية جولة ميدانية بإدارة ومدارس دكرنس التعليمية.



تأتي الجولات تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

حيث استأنف، اليوم، المهندس محمد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية متابعة انتظام العملية التعليمية بإدارة دكرنس التعليمية يرافقه أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة، عبد الوهاب الغندور- مكتب وكيل الوزارة.



و كان في استقبال وكيل تعليم الدقهلية، إيهاب القاضي مدير الإدارة، ليلي معروف وكيل الإدارة وخلال الجولة تفقد عدد من المدارس

المدارس المستهدفة في الزيارة

حيث استهدفت زيارة وكيل تعليم الدقهلية المدارس الآتية:

-دكرنس الإعدادية بنات

-الشهيد محمود محفوظ الابتدائية

-دكرنس الثانويه الحديثة بنات

-الشهيد حمزة السحيتي الإعدادية بنين

-على مبارك الإعدادية بنين.

اطلع على نسب حضور الطلاب مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية

تابع وكيل أول الوزارة الفصول واطلع على نسب حضور الطلاب مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية.

توفير بيئة تربوية سليمة وتفعيل الأنشطة

كما وجه بضرورة توفير بيئة تربوية سليمة لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية، مشددا علي أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية لما لها من دور فعال في تعزيز التحصيل الدراسي للطلاب.

في ختام متابعته أثنى الرشيدي على ما لمسه من نظافة، ونظام بالمدارس محل الزيارة، والتزام وانضباط الطلاب وهيئة التدريس والعاملين، وتمنى للجميع دوام التوفيق والسداد.

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