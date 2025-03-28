تنفيذ حملة إشغالات والتصدي للباعة الجائلين بدكرنس (صور)

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة دكرنس في محافظة الدقهلية اليوم حملة إشغالات موسعة بشوارع المدينة الرئيسية بقيادة رئيس المركز؛ للتصدي لكافة إشغالات الطريق الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المدينة، وتمهيد الحركة المرورية، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.



حيث قام المحاسب هاني سليمان، رئيس مركز ومدينة دكرنس، بجولة ميدانية بشوارع المدينة، بحضور محمد عوض عبد الجليل، نائب رئيس المركز، ومدير الإشغالات حسام لطفي ومعاونيه، حيث تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بمداخل المدينة الشرقية والغربية، ورفع كافة إشغالات الطريق الثابتة، والتعامل مع الباعة الجائلين، وإزالة المعوقات واللوحات الإعلانية غير المرخصة.

رفع كفاءة الإشغالات بشوارع المدينة

كما وجّه رئيس دكرنس بتكثيف الحملات اليومية ورفع كفاءة الإشغالات بشوارع المدينة، لضمان تمهيد الحركة المرورية أمام المواطنين والمترددين على الخدمة.

رفع اللوحات الإعلانية غير المرخصة

وشملت الحملة أيضًا رفع اللوحات الإعلانية غير المرخصة من أعلى أعمدة الإنارة والطرق الرئيسية، حفاظًا على المظهر الجمالي للشارع العام، وضبط المخالفات واستكمال الجهود لضمان استدامة النظام.

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