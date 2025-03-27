سقوط ربة منزل من الدور الثاني في منزلها بنجير في الدقهلية

شهدت قرية نجير مركز دكرنس في محافظة الدقهلية، سقوط سيدة في العقد الثالث من عمرها من الدور الثاني، وتم نقلها لمستشفى دكرنس العام.

سقوط ربة منزل من الدور الثاني بنجير

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط سيدة من الدور الثاني.

تحرك أمني لرجال مباحث دكرنس

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة “ايمان ر ع إ” 30 سنة ومقيم نجير مركز دكرنس وتعمل ربة منزل، ادعاء سقوط من علوي من الدور الثاني.



تفاصيل الكشف الظاهرة على سيدة سقط من الدور الثاني

وبالكشف الطبي الظاهري تبين وجود اشتباه كسر بعظام الوجه واشتباه كسر بالعمود الفقري.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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