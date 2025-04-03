الخميس 03 أبريل 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي (صور)

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يُجريها مع أعضاء وزارة الخارجية من مُختلف الدرجات الوظيفية لتناول أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، والتعرف على آراء ومقترحات أعضاء الوزارة بشأن تطوير آليات العمل.


استعرض وزير الخارجية أهم التطورات على الساحة الإقليمية والدولية، مشددًا على أن التطورات المتلاحقة والاستثنائية على الصعيدين الإقليمي والدولي تستلزم مواصلة التنسيق والتناغم بين كافة القطاعات والسفارات والبعثات المصرية في بالخارج.

وأضاف أن وزارة الخارجية هي خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية في الخارج، منوهًا إلى ضرورة تحلي كافة أعضاء الوزارة بأعلى درجات المهنية والحرفية في العمل، والاستمرار في بذل المزيد من الجهد، للتعامل مع مختلف التطورات الإقليمية والدولية التي تمس المصالح المصرية بصورة مباشرة.

 

وفي سياق متصل، جدد الوزير عبد العاطي التكليف لأعضاء الوزارة بوضع شواغل واهتمامات المواطن المصري على قائمة أولويات عمل الوزارة، مؤكدًا على أن البعد التنموي للعمل الدبلوماسي يمس مصالح واهتمامات المواطن المصري بصورة مباشرة، وهو ما يستوجب تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع دول الاعتماد، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بصورة إيجابية على مصلحة المواطن المصري.

كما أكد وزير الخارجية علي ضرورة الاهتمام بتعزيز العلاقات الثقافية مع كافة دول الاعتماد، مشيرًا إلى الدور الهام لقوة مصر الناعمة وضرورة استثمارها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للترويج لتاريخ مصر وحضارتها العريقة والدفع بالمصالح المصرية بالخارج.

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بدر عبد العاطي السلك الدبلوماسي والقنصلي مصلحة المواطن المصري العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التطورات الإقليمية والدولية

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