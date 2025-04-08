الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رياضة

رسالة جديدة من زيزو للاعبي الأهلي

زيزو
زيزو

دوري أبطال إفريقيا، قالت مصادر داخل فريق الكرة بالأهلي: إن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك أبلغ عددا من لاعبي الأهلي الدوليين بحسم صفقة انتقاله إلى القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي، مؤكدا لهم أنه رفض جميع العروض المقدمة له من ناديه الحالي من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى النادي الأهلي في ميركاتو الصيف المقبل، والذي ينطلق مطلع يونيو.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

 يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفًَا ثقيلًا على منافسه فريق الهلال السوداني اليوم الثلاثاء ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء في موريتانيا. 

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

 

مباراة الأهلي والهلال السوداني 

وتمثل هذه المباراة أهمية كبيرة للنادي الأهلي، حيث يدخل الفريق اللقاء سعيا لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي.

ويُركز الجهاز الفني ولاعبو الأهلي بشكل كامل على مواصلة المشوار الإفريقي، سعيًا لتحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي والـ13 في تاريخ النادي.

من جانبه، يدخل فريق الهلال السوداني مواجهة الإياب رافعًا شعار "لا بديل عن التأهل"، حيث يأمل الفريق السوداني في استغلال عاملي الأرض والجمهور، رغم اللعب خارج السودان، وذلك لتحقيق انتصار يؤهله إلى الدور نصف النهائي.

 

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال أفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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كولر الأهلي زيزو

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