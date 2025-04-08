الثلاثاء 08 أبريل 2025
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خارج الحدود

زلزال يضرب الكويت على عمق 13 كم

الكويت، فيتو
الكويت، فيتو

سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للابحاث العلمية زلزالا بقوة 3.2 بمقياس ريختر جنوب غرب الكويت بمنطقة المناقيش.

 زلزال الكويت حدث في تمام الساعة ⁦‪11:45

وقال المعهد في بيان صحفي اليوم: إن الزلزال حدث في تمام الساعة ⁦‪11:45‬⁩ مساءً بتوقيت الكويت، وعلى عمق 13 كيلومترا بباطن الأرض.

وتوقع علماء من وكالة بكين لدراسة الزلازل الصينية وقوع مزيد من الزلازل القوية في آسيا خلال السنوات القريبة القادمة.

مرحلة جديدة من النشاط الزلزالي

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" نقلا عن نتائج دراسة أجراها العلماء، أن المنطقة الآسيوية قد تدخل في مرحلة جديدة من النشاط الزلزالي.

وحذر العلماء الذين درسوا البيانات الزلزالية لفترة السنوات الـ 150 الأخيرة تقريبا من أن زلازل قوية جديدة قد تضرب الصين والمناطق المجاورة.

زلزال قوي ضرب ميانمار والدول المجاورة 

ويأتي ذلك بعد زلزال قوي ضرب ميانمار والدول المجاورة في شرق وجنوب شرق آسيا الأسبوع الماضي، حيث بلغت قوة الهزات الأرضية ما لا يقل عن 7.7 درجة بمقياس ريختر.

وأسفر زلزال ميانمار عن مصرع أكثر من 3500 شخص وإصابة أكثر من 5 آلاف بجروح.

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