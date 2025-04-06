الكويت تضطر إلى قطع الكهرباء لمدة 3 أشهر

كشفت تقارير متخصصة، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تضطر دولة الكويت للعودة إلى برنامج تخفيف الأحمال الكهربائية، نتيجة تفاقم أزمة الكهرباء لديها، مشيرة إلى أنها ستشهد قطعا مبرمجا للكهرباء خلال موسم الصيف المقبل.



وستلجأ الكويت إلى تخفيف الأحمال الكهربائية في صيف 2025، خاصة خلال أوقات الذروة بين الساعة 11 صباحا و5 مساء بالتوقيت المحلي للبلاد، وفقا لمنصة "الطاقة".

وأوضحت مصادر أن قطع الكهرباء بالكويت سيستمر من ساعتين إلى 4 ساعات بنظام التبادل، خصوصًا خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2025، التي تشهد درجات حرارة مرتفعة.



ويعود السبب في ذلك إلى عدم قدرة محطات توليد الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف، ما يستدعي اتخاذ إجراءات من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

كما كشفت المصادر أن وزارة الكهرباء الكويتية قد أعلنت في الآونة الأخيرة عن مناقصات لبناء محطات توليد جديدة بقدرة 5 آلاف ميجاواط، لتلبية الطلب المرتفع خلال الفترة المقبلة.

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