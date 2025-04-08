الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر، ذروة الموجة الحارة

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة  اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس حار على أغلب الانحاء وعلى السواحل الغربية والجنوب، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس غدا الثلاثاء 8 -4- 2025 في الفيوم

 


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة  الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   17  ودرجة الحرارة العظمى 35

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 36

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  16و  درجة الحرارة العظمى 36

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  36

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16  و درجة الحرارة العظمى 29

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 27

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 36

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  37

السويس: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 36

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 37

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 38

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 18  ودرجة الحرارة العظمى:  39

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 39

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 40

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى 40
 

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