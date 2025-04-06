الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الإثنين في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
ads

أعلنت  هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة غدا الاثنين ليسود طقس حار على أغلب الأنحاء، وعلى السواحل الغربية والجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الإثنين، حار نهارا على أغلب الأنحاء

بعد ارتفاعها غدا، الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة


طقس الغد الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد

 


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 30

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 30

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 31

بنها: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  30

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16  و درجة الحرارة العظمى 28

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 24

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 24

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  30

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 30

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 30

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 33

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20  ودرجة الحرارة العظمى:  36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 39

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى 39
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا الاثنين درجات الحرارة غدا الاثنين

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الإثنين، حار نهارا على أغلب الأنحاء

72 ساعة عواصف.. نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.. انخفاض الرؤية ببعض المناطق.. والأرصاد تناشد المواطنين غلق النوافذ

طقس اليوم، حار نهارا على كافة الأنحاء

حالة الطقس اليوم، ارتفاع درجات الحرارة حتى 6 درجات مئوية

درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر، الصعيد يقترب من الأربعين

الأكثر قراءة

عشاء مصري خاص، السيسي يصطحب ماكرون داخل مطعم كباب بمنطقة الحسين

على أنغام العود، السيسي وماكرون يتناولان عشاءً وديًا بخان الخليلي

عودة السودانيين من مصر، تكدس على الحدود واستغاثة بالسلطات لتسهيل العبور (فيديو)

فتح أبواب الجحيم، كواليس إرسال إيران رسائل تهديد إلى قطر والإمارات

وسط هتافات المواطنين، السيسي يصطحب نظيره الفرنسي في جولة بخان الخليلي (فيديو)

ماكرون يوجه قبلة لبائع مصري بأحد بازارات خان الخليلي

قرار عاجل من التعليم بشأن مدرسة التجمع

وزير خارجية الإمارات يستقبل نظيره الإسرائيلي لبحث العلاقات الثنائية

منوعات

المزيد

حادث "صادم" في مهرجان للموسيقي يودي بحياة شخصين بالمكسيك

مصرع 30 شخصا في فيضانات بجمهورية الكونغو الديمقراطية

مصرع 15 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف والأعاصير

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته بالترقية فى العمل

زوجى طلقني في التليفون وعاوزني أسيب البيت؟ رد حاسم لـ أمين الفتوى

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بوجود  مشكلات مالية

المزيد
الجريدة الرسمية