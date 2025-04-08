حدث نادر ورقم قياسي في الجولة 30 بالدوري الإسباني

الدوري الاسباني، أسدل الستار على مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني بعدما شهدت 7 انتصارات خارج الديار، وعدم تحقيق أي فوز على أرض المضيف، عقب التعادل بين ليجانيس وأوساسونا على ملعب بوتاركي، مساء الإثنين.

وشهدت الجولة الـ 30 من الليجا فوز إسبانيول على رايو فاييكانو (4-0)، وألافيس على جيرونا (1-0)، وفالنسيا على ريال مدريد (2-1)، وسيلتا فيجو على مايوركا (2-1)، وريال سوسييداد على لاس بالماس (3-1)، وأتلتيكو مدريد على إشبيلية (2-1)، وخيتافي على بلد الوليد (4-0).

وعلاوة على تعادل ليجانيس وأوساسونا (1-1) مساء الاثنين، حسم التعادل مباراتين أخريين، بين برشلونة وريال بيتيس 1-1، وفياريال وأثلتيك بلباو 0-0.



وتعادل هذه الجولة الرقم القياسي للانتصارات خارج الديار في جولة واحدة بالليجا، وهو ما سبق أن حدث 4 مرات كالتالي: الجولة الـ 37 موسم 1995-1996 (ضمت 11 مباراة في دوري مكون من 22 فريقا)، والجولة الـ 30 موسم 2010-2011، والرابعة موسم 2014-2015، والـ 33 موسم 2021-2022.

ولم تشهد تلك الجولة الثلاثين في موسم 2021-2020، ولا حتى فوزا واحدا على ملعب فريق مضيف، وهو الأمر الذي حدث مرتين من قبل في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإسباني: في الجولة ال17 من موسم 1992-1993، وفي الجولة ال33 من موسم 2002-2003.

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