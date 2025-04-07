ريال مدريد يحسم مصير كارلو أنشيلوتي

تزايدت الانتقادات داخل نادي ريال مدريد ضد الإيطالي كارلو أنشيلوتي في توقيت حساس من الموسم، ورغم أن الفريق لا يزال ينافس على البطولات، إلا أن الغضب الجماهيري والإعلامي وصل إلى حد التشكيك في استمراره حتى لو حقق كل الألقاب.

هزيمة ريال مدريد من فالنسيا

ريال مدريد يمر بفترة متذبذبة آخرها الهزيمة أمام فالنسيا، مع تقديم أداء "كارثي" كاد أن يتسبب في خروج الفريق من كأس الملك ودوري أبطال أوروبا، لولا تألق اللاعبين ومهاراتهم الفردية.

وأثار هذا الأداء القلق بشأن قدرة الفريق على إنهاء الموسم بنجاح، وفي خضم هذا التراجع، تزايدت الضغوط على الجهاز الفني بقيادة أنشيلوتي.

تكرار أخطاء كارلو أنشيلوتي

في برنامج "كروسيل ديبورتيفو" على قناة "سير"، شن الصحفي خواكين ماروتو هجومًا مباشرًا على أنشيلوتي، واتهمه بفقدان السيطرة على الفريق.

وقال: "مطلوب من المدرب أن يكون فريقه مستعدًا للفوز بجميع البطولات، لا أن يغادر المنافسات في فبراير".

ماروتو أشار إلى سلسلة من القرارات الفنية التي وصفها بالخاطئة، مؤكدًا: "لقد تلقينا ثمانية أهداف في البرنابيو، وهذه مسؤولية المدرب وحده".

وانتقد خيارات أنشيلوتي في التشكيلة والتبديلات، متسائلًا عن سبب استبعاد أسينسيو، وتثبيت تشواميني كمحور دفاعي، وتأخير دخول إندريك حتى الدقائق الأخيرة، ومنح ركلات الجزاء للاعبين غير مبابي رغم منافسته على لقب الهداف.

رحيل أنشيلوتي مؤكد في الصيف

ماروتو كشف أن إدارة ريال مدريد لن تتخذ قرارًا بتغيير المدرب في شهر أبريل، لكنها حسمت مستقبل أنشيلوتي بالفعل.

وقال: "لن يستمر بعد الصيف، حتى لو فاز بكل البطولات. الرجل منهك، وهذا واضح في قراراته وتعابير وجهه".

ورغم أن أنشيلوتي يمتلك سجلًا قويًا مع الفريق، إلا أن التوجه العام داخل النادي يشير إلى أن مرحلة المدرب الإيطالي تقترب من نهايتها.

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