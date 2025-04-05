السبت 05 أبريل 2025
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خارج الحدود

خلفت قتلى وجرحى، غارات أمريكية تستهدف مواقع حوثية في صعدة

مقاتلة أمريكية تستعد
مقاتلة أمريكية تستعد للإنطلاق،فيتو

أسفرت غارات أمريكية على محافظة صعدة شمال اليمن، عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، بحسب ما أعلنت جماعة الحوثي، مساء اليوم السبت.

وتتواصل الغارات الأمريكية لليوم 22، مستهدفة مواقع تابعة لجماعة الحوثي، بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين.

وقالت مصادر يمنية، إن المقاتلات الأمريكية، شنّت غارات متتالية على مواقع وثكنات الحوثيين، في الأطراف الغربية لمدينة صعدة، مركز المحافظة.

من جهتها، قالت وسائل إعلام الحوثيين، إن 4 غارات جوية استهدفت محلا لبيع مستلزمات الطاقة الشمسية بمنطقة "حفصين" غربي مدينة صعدة.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني، تعمل على إخماد الحرائق وانتشال الضحايا، من المحل المستهدف، حسب قولها.

وذكرت أن إحدى الغارات استهدفت منزلا بجوار المحل التجاري، منوهة إلى أن الحصيلة الأولية للغارات كانت مقتل مواطن وإصابة 4 آخرين.

وعلى مدى الأيام الماضية، كثفت القوات الأمريكية من ضرباتها المركزة على مناطق متفرقة من محافظة صعدة، ذات التضاريس الجبلية الوعرة، التي يستخدمها الحوثيون كمخازن تحت أرضية محصّنة، لتخزين الأسلحة الاستراتيجية.

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المقاتلات الأمريكية جماعة الحوثى محافظة صعدة مدينة صعدة غارات أمريكية

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