محافظ الدقهلية يتابع أعمال تنفيذ مشروعات تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تنفيذ مشروعات تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين محافظة الدقهلية، ووزارة التنمية المحلية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والتنمية.

وكلف محافظ الدقهلية اللجنة المشكلة للإشراف على متابعة تنفيذ مشروعات تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) بالمعاينة الميدانية للأعمال المنفذة، لمشروع انشاء محطة وسيطة ثابتة بطاقة تصميمية 300 طن يوميا، التى تنفذها الشركة الثلاثية للاعمار والمقاولات، بدعم من وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والتي تقوم بخدمة مراكز نبروه، شربين، طلخا.

الحفاظ على البيئة والتنمية الاجتماعية للسكان المحيطين

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة متابعة مراحل التنفيذ في المشروعات والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، وأكد أن تلك المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة، بالتنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية، والجهات المعنية، بإجراءات تهدف إلى الحفاظ على البيئة والتنمية الاجتماعية للسكان المحيطين بالمنطقة.

ضمت اللجنة محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، والدكتور إبراهيم شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه، والمهندس رضا جميل على مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية، والأستاذ محمد شوكت الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، والمهندس حسام حسني، والمهندسة وسام حمزة الإدارة العامة للشئون الهندسية، والدكتورة هدير فريد مدير إدارة التخطيط والدعم الفني بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وبحضور صفية مصباح سكرتير مركز نبروه، والعربي محمد نائب رئيس المركز، واسماء غازي مدير إدارة المخلفات الصلبة بمركز نبروه.

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