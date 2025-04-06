الأحد 06 أبريل 2025
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فريق طبي بمستشفى أجا ينجح فى إجراء جراحة دقيقة لإنقاذ حياة شاب بالدقهلية

إجراء جراحوطة دقيقة
إجراء جراحوطة دقيقة بمستشفي اجا، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية  نجاح فريق طبى  مشترك من أطباء الجراحة العامة وجراحة العظام بمسشتفى أجا   في التدخل السريع لإنقاذ مريض يبلغ من العمر  30عامًا عقب تعرضه لحادث سير أدى الي قطع كامل للعضلات حول القناه الشرجية.

نجاح فريق طبي بمستشفى أجا فى إجراء جراحة دقيقة 

وأوضح وكيل الوزارة، أن مستشفى أجا استقبل الحالة  بتحويل   من مستشفى تمي الأمديد وبتنسيق من إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بالمديرية حيث تبين بعد الفحص وجود نزيف شديد وكسر بعظام الحوض وجرح قطعي بمنطقة العجان أدى إلى قطع كامل للعضلات حول القناة الشرجية.

 

 

العملية التى استمرت 7 ساعات 

فيما أضاف  الدكتور احمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أنه تم تكوين فريق من الجراحة العامة وجراحة العظام لاجراء العملية التى استمرت 7 ساعات حيث تم تركيب شرائح ومسامير ومسمار مجوف لإصلاح الكسور بالحوض،كما تم  عمل تحويل مسار القولون للاخراج بفتحة بالجانب الأيسر من البطن وتوصيل العضلات حول القناه الشرجية والمستقيم.

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وأعرب وكيل الوزراة عن شكره  للدكتور تامر السعيد مدير مستشفى أجا ولفريق الجراحة برئاسة الدكتور باسم حسين ناصف.، استشارى الجراحة العامة، والدكتور احمد عبد الحميد عسكراستشاري جراحة العظام, والدكتور محمد الرفاعي.طبيب مقيم جراحة العامة والدكتور أشرف عمر استشاري التخدير. 

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