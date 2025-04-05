السبت 05 أبريل 2025
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محافظات

ضبط 105 بطاقات تموينية بأحد المخابز البلدية بالإسكندرية

تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة، وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة

 

 يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق.

      

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حيث قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وفريق العمل التابع له خالد عوض وأحمد شكرى ومحمود راشد مفتشين الادارة بعدة حملات بنطاق المحافظة.

 

 أسفرت الحملات عن ضبط  ١٠٥ بطاقات تموينية بأحد المخابز البلدية لتجميعها بهدف التربح غير المشروع من أموال الدعم، وتحرير ٢٦ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ١٥ محضر عدم وجود لوحة بيانات المخبز، وتحرير ٩ محاضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتحرير ١٢ محضر عدم نظافة أدوات عجين، وتحرير ٦ محاضر لبقالين تموينيين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية.

 

كما تم تحرير محضر حيازة رنجة بدون بيانات، وتم التحفظ على ٣٠ صندوق رنجة زنة الواحد ٥ كجم، وتحرير محضر حيازة  فسيخ بدون بيانات وتم التحفظ على عدد ٣ براميل فسيخ زنة الواحد ٤٠ كجم، وتحرير عدد ١٢ محضر عدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

 

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مديرية تموين الاسكندرية محافظ الإسكندرية المهندس السيد حرز الله وزارة التموين

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