الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفًَا ثقيلًا على منافسه فريق الهلال السوداني اليوم الثلاثاء ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء في موريتانيا. 

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

 

مباراة الأهلي والهلال السوداني 

وتمثل هذه المباراة أهمية كبيرة للنادي الأهلي، حيث يدخل الفريق اللقاء سعيا لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي.

ويُركز الجهاز الفني ولاعبو الأهلي بشكل كامل على مواصلة المشوار الإفريقي، سعيًا لتحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي والـ13 في تاريخ النادي.

من جانبه، يدخل فريق الهلال السوداني مواجهة الإياب رافعًا شعار "لا بديل عن التأهل"، حيث يأمل الفريق السوداني في استغلال عاملي الأرض والجمهور، رغم اللعب خارج السودان، وذلك لتحقيق انتصار يؤهله إلى الدور نصف النهائي.

 

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال أفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا فريق الهلال السوداني الأهلي والهلال السودانى الاهلي والهلال الأهلي

مواد متعلقة

الهلال يفتح باب المفاوضات مع الموهبة الجزائرية ريان كولي

الاتحاد يتصدر بأرقام مميزة، جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 26

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الترجي وصن داونز بدوري أبطال إفريقيا

الشناوي: الأهلي دائما يلعب من أجل الفوز وهدفنا التأهل لنصف النهائي

كولر: خبرة لاعبي الأهلي تشكل فارقا كبيرا في مواجهة الهلال السوداني

الأغلى في تاريخ المسابقة، أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

تعيين أحمد مجاهد منسقًا عامًّا لبطولة أمم أفريقيا للشباب

اتحاد الكرة يعلن مواعيد فترات القيد للموسم الجديد

الأكثر قراءة

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

أخبار مصر: زيزو يوقع للأهلي، اللحظات الأخيرة لمدير إدارة الباجور قبل وفاته، قرار غريب لـ صلاح يذهل ليفربول، انقلاب في الطقس

جسم هزيل دون عضلات، ظهور مفاجئ لـ باتيستا يصدم عشاق مصارعة المحترفين (فيديو وصور)

انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

صوت الانفجارات هز المدينة، حريق هائل فى مصنع فوم بسوهاج الجديدة (فيديو)

موعد مباراة آرسنال وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

اليوم، بدء التشغيل التجريبي لمسارات الزيارة الجديدة بمنطقة الأهرامات

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع معظم الأصناف والبلطي يقفز إلى 100 جنيه

منوعات

المزيد

القائمة بأعمال مديرة ناسا: الوكالة لا تضمن بقاء روادها على قيد الحياة في المريخ

استنساخ ذئاب عملاقة وشرسة انقرضت منذ آلاف السنين

جسم هزيل دون عضلات، ظهور مفاجئ لـ باتيستا يصدم عشاق مصارعة المحترفين (فيديو وصور)

حتمية ويجب أن نستعد، الصحة العالمية تحذر من ظهور جائحة جديدة على غرار كورونا

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم تبييت النية في صيام الست من شوال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية