يوم حاسم لحامل لقب دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي في مواجهة صعبة أمام الهلال السوداني بإياب ربع النهائي.. كولر يناور بالتشكيل.. والتاريخ يقف في صف الأحمر

دوري أبطال إفريقيا، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواجهة مرتقبة أمام نظيره الهلال السوداني اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أرقام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل موقعة الهلال

وافتتح الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة جورماهيا الكيني في الدوري التمهيدي، وفاز حينها 3-0 في الذهاب، وفي الإياب تكررت نفس النتيجة.

وخاض الأهلي 6 مباريات في مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 3 مباريات، بينما تعادل في مباراة، وخسر في مواجهتين.

نتائج الأهلي في دور المجموعات

الأهلي 4-2 ستاد أبيدجان.

أورلاندو بايرتس 0-0 الأهلي.

الأهلي 6-1 شباب بلوزداد.

شباب بلوزداد 1-0 الأهلي.

ستاد أبيدجان 1-3 الأهلي.

الأهلي 1-2 أورلاندو بيراتس.

كما حقق الأهلي الفوز في ذهاب الدور ربع النهائي أمام الهلال السوداني بهدف نظيف.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وخلال الاجتماع الفني للمباراة، تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب شيخا ولد بيديا الذي تقام عليه المباراة، والإجراءات الخاصة ببدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا باللون الأصفر، فيما يرتدي فريق الهلال طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من القميص البنفسجي والشورت الأزرق.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء في موريتانيا.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويكفي الاهلي التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بهدفين مقابل هدف في موقعة نواكشوط، لخطف بطاقة الصعود لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد تشكيلة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لشياطين الجزيرة الحمر تعديلأً وحيدًا عن مباراة الذهاب، إذ من المنتظر أن يدفع بحسين الشحات في الرواق الأيمن مع عودة المغربي أشرف بن شرقي لمركز الأساسي كجناح أيسر، والإبقاء على المهاجم السلوفيني نجيك جراديشار على مقاعد البدلاء.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال في دوري أبطال إفريقيا



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- أشرف داري- رامي ربيعة- يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية- أكرم توفيق- إمام عاشور- أشرف بن شرقي- حسين الشحات.

الهجوم: وسام أبو علي.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال أفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

مواجهات الأهلى مع الهلال السودانى

لعب الفريقان 13 مباراة خلال تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فاز الأهلي فى 6 مواجهات وتعادل فى أربع، وفاز الهلال فى 3 مباريات، وسجل لاعبو الأهلي 12 هدف فى مرمى الهلال مقابل سبعة أهداف سجلها لاعبو الهلال فى مرمى الأهلي.

المواجهة الأولى كانت في نهائي بطولة عام 1987 بمسماها القديم «كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري»، تعادل الفريقان ذهابًا بالخرطوم بنتيجة صفر - صفر، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي بهدفين للا شيء أحرزهما أيمن شوقي ومدافع الهلال في مرمى فريقه، وتوج الأهلي بكأس البطولة.

المواجهة الثانية كانت في دور الـ32 عام 2004، وفاز الهلال في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف للا شيء، وتعادل الفريقان بأم درمان بدون أهداف.

المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات عام 2007، وفاز الأهلي ذهابًا بالقاهرة 2- صفر سجلهما فلافيو أمادو وأسامة حسني، وفاز الهلال 3- صفر في لقاء العودة بأم درمان.

المواجهة الرابعة كانت في دور المجموعات موسم 2019-2020، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين مقابل هدف للهلال، أحرز للأهلي حسين الشحات ورمضان صبحي، وتعادل الفريقان في لقاء أم درمان بهدف لكل فريق وأحرز للأهلي محمد مجدي أفشة.

المواجهة الخامسة كانت في دوري المجموعات موسم 2021-2022، تعادل الفريقان بدون أهداف في لقاء أم درمان، وفي القاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه حسين الشحات.

المواجهة السادسة كانت فى دورى المجموعات بالنسخة الحالية وخسر الاهلى بهدف دون رد فى أم درمان، وفي لقاء القاهرة فاز الأهلي بثلاثة أهداف للا شيء أحرزها محمود كهربا هدفًا وحسين الشحات هدفين.

المواجهة السابعة كانت في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بالنسخة الحالية وفاز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.

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