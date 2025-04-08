الهلال يفتح باب المفاوضات مع الموهبة الجزائرية ريان كولي

يضع مسئولو نادي الهلال السعودي عيونهم على الموهبة الجزائرية ريان كولي، لاعب كوينز بارك رينجرز الأسكتلندي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لتقارير صحفية فإن الهلال يبحث إمكانية التعاقد مع كولي الذي أظهر إمكانيات رائعة خلال الموسم الحالي، حيث خاض 16 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرى، ليكون له دور بارز في إجمالي 8 أهداف.

في حين قدم نادي ضمك عرضًا رسميًا للحصول على خدمات كولي، ويسعى أيضًا كل من ناديي ليل وموناكو الفرنسيين للتعاقد معه، مما يزيد من حدة التنافس على هذه الموهبة الواعدة.

ومع قيمة سوقية تبلغ مليون ونصف المليون يورو، يبدو أن كولي سيكون أحد أبرز الأسماء في الميركاتو الصيفي المقبل.

فيما كشفت تقارير سعودية أن هناك تفكيرا يسود داخل إدارة الهلال السعودي حاليا للإطاحة بجروجي جيسوس مدرب الفريق خاصة بعد الهزيمة أمام النصر بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي بالدوري السعودي.

وفقًا للصحفي السعودي سلطان العتيبي، فإن إدارة الهلال بالفعل أجرت اتصالات مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق نوتنجهام فورست الإنجليزي، من أجل استطلاع رأيه بشأن خلافة جيسوس في الإدارة الفنية للهلال.

وكتب سلطان على تغريدة في حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، بسؤال "صدق خبر نونو سانتو؟"، معلقًا: "صحيح، خيار لهم من شهرين والمدرب موافق".

وارتبط جيسوس (70 عامًا)، اسمه بقوة بالرحيل عن الهلال في الفترة المقبلة، بعدما أصبحت مهمة الاحتفاظ بدوري روشن صعبة للغاية، بينما ودع الفريق كأس الملك على يد الاتحاد من الدور ربع النهائي.

وارتفعت أسهم جيسوس في قائمة المرشحين لتولي قيادة منتخب البرازيل، خلفًا لمدربهم المقال دوريفال جونيور في أعقاب الهزيمة القاسية على يد الأرجنتين (1-4).

وحقق فريق النصر فوزا كبيرا على نظيره الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “المملكة أرينا”، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن” لموسم 2024 /2025.

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