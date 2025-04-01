الثلاثاء 01 أبريل 2025
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محافظات

محافظ الغربية: الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين واجب لا تهاون فيه

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أوضح اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية بمختلف المراكز والمدن تعمل بأقصى طاقتها للحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة، من خلال رفع المخلفات والقمامة أولًا بأول، وتكثيف أعمال الرش والتطهير، بالإضافة إلى دهان البلدورات وزراعة الأشجار والزهور في الميادين والشوارع الرئيسية، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وجعل الاحتفالات أكثر راحة وسعادة.

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وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية لا تدخر جهدًا في متابعة شكاوى المواطنين والتعامل معها بسرعة وحسم، مشيرًا إلى أن فرق العمل الميدانية على أهبة الاستعداد للتدخل الفوري لحل أي مشكلة تتعلق بالنظافة أو الخدمات العامة أو أي ملاحظات أخرى قد تؤثر على راحة المواطنين خلال العيد.

وأضاف محافظ الغربية: “سعينا المستمر لتجميل المحافظة لا يقل أهمية عن التفاعل المباشر مع المواطنين وحل مشكلاتهم. تلقينا خلال الأيام الماضية عددًا من الشكاوى المتعلقة بتراكم القمامة في بعض المناطق، وبالفعل تم توجيه فرق النظافة على الفور لإزالة أي تراكمات وضمان عدم تكرار المشكلة.

كما أشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تعمل على مدار اليوم لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين عبر الخطوط ووسائل التواصل المختلفة، ويتم التعامل معها على الفور من خلال توجيه الفرق المختصة إلى المواقع المحددة، مشددًا على أن الحفاظ على نظافة وجمال المحافظة مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والأهالي، ومؤكدًا أن التعاون بين الطرفين يساهم في تحقيق بيئة أفضل للجميع.

وعلى مدار الأيام الماضية، نفذت فرق النظافة والتجميل أعمالًا مكثفة شملت رفع آلاف الأطنان من المخلفات، وزراعة الأشجار ونباتات الزينة في المناطق العامة والمتنزهات، وصيانة أعمدة الإنارة وأرصفة المشاة في المناطق الأكثر ازدحامًا، بالإضافة إلى تكثيف حملات التفتيش على الأسواق لمنع استغلال المواطنين، ورش وتطهير الشوارع والمواقف العامة لضمان بيئة صحية وآمنة، وذلك ضمن خطة متكاملة تواصلها المحافظة لضمان نظافة وجمال المدن والمراكز خلال العيد وما بعده.

وفي ختام تصريحاته، وجّه اللواء أشرف الجندي رسالة إلى أهالي الغربية، دعاهم فيها إلى المشاركة الإيجابية في الحفاظ على نظافة الشوارع والأماكن العامة، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية وحدها لا تكفي دون وعي وتعاون المجتمع، وقال: “نحن نعمل من أجلكم، ونجاحنا في إضفاء مظهر حضاري للمحافظة يعتمد على دعمكم والتزامكم بالمحافظة على النظافة والجمال الذي نسعى لتحقيقه.

يُذكر أن المحافظة تشهد خلال أيام العيد نشاطًا مكثفًا في جميع القطاعات، حيث تم تخصيص فرق عمل للطوارئ في مختلف الإدارات الخدمية لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الأمنية لتأمين أماكن التجمعات وضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات قد تعكر صفو احتفالات العيد.

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