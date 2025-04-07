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مفاجآت صادمة تكشفها تحقيقات حادث سيرك طنطا

واقعة ضحية سيرك,
واقعة "ضحية سيرك", فيتو

شهدت التحقيقات الجارية في واقعة "ضحية سيرك طنطا" عدة مفاجآت كشفت عن إهمال جسيم وإجراءات أمان مفقودة داخل السيرك، ما أدى إلى وقوع الحادث المأساوي.

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وكشفت اللجنة المنتدبة لفحص الواقعة أن سيرك طنطا خالف اشتراطات السلامة، حيث لوحظ غياب تام لمعدات الأمان المخصصة للعاملين، كما لا يوجد سجل لتطعيم الحيوانات ضد الأمراض.

وتبين أن سيرك طنطا يفتقر إلى الوسائل الأساسية للتعامل مع هجمات الحيوانات المفترسة، بما في ذلك عدم وجود مسدس تخدير، ما اضطر أحد العاملين لاستخدام المياه بدلًا من الوسائل المخصصة لإبعاد الحيوانات في مثل هذه الحالات.

وفي تقريرها، أشارت اللجنة إلى أن الشوكة المخصصة للدفاع عن النفس كانت موجودة خارج القفص، مما أعاق استخدامها وقت الحادث. 

 

كما تبين غياب سيارة إسعاف مخصصة للطوارئ خلال العروض الحية، وهو ما اعتبرته اللجنة تقصيرًا فادحًا في إجراءات السلامة.

من جانبها، أفادت أنوسة كوتة، إحدى المسؤولات في السيرك، أن المدرب الذي تعرض للحادث يعمل كمساعد في السيرك منذ خمس سنوات، وأن غياب بعض الإجراءات الوقائية ساهم في تفاقم الموقف.
 

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