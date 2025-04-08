بيراميدز على أعتاب نصف نهائي أبطال أفريقيا بمواجهة الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا، يحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الشرفي في مكناس بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

واقترب بيراميدز من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه بمباراة الذهاب 4_1 لذاك تعد فرصته أكبر.

وتمكن فريق بيراميدز من الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء الماضى باستاد الدفاع الجوى ضمن لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الجيش الملكي وبيراميدز

وتذاع مباراة الجيش الملكي وبيراميدز عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 5 الناقل الحصري للبطولة الافريقية.

ويلتقي المتاهل من مواجهة بيراميدز والجيش الملكي أمام المتأهل من مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.





وكان فريق بيراميدز قد احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد (13 نقطة) متساويًا مع الترجي الرياضي التونسي إلا أن الأخير تفوق في المواجهات المباشرة.

واحتل فريق الجيش الملكي صدارة الترتيب بمجموعته برصيد (10 نقاط) متفوقًا على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بفارق نقطة.

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